Выяснился средний возраст рождения первого ребенка в России

Минздрав: В РФ средний возраст рождения первого ребенка у женщин составляет 26 лет

Средний возраст рождения первого ребенка в РФ в настоящий момент составляет примерно 26 лет. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.





Она также отметила, что более позднее материнство может ухудшать репродуктивное здоровье и повышать риски бесплодия.



По словам специалиста, в стране уделяется серьезное внимание охране репродуктивного здоровья детей и взрослых на всех этапах. Например, ежегодные профилактические осмотры охватывают 97% подростков 15-17 лет.



