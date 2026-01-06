Выяснился средний возраст рождения первого ребенка в России
Минздрав: В РФ средний возраст рождения первого ребенка у женщин составляет 26 лет
Средний возраст рождения первого ребенка в РФ в настоящий момент составляет примерно 26 лет. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России Наталия Долгушина.
Она также отметила, что более позднее материнство может ухудшать репродуктивное здоровье и повышать риски бесплодия.
По словам специалиста, в стране уделяется серьезное внимание охране репродуктивного здоровья детей и взрослых на всех этапах. Например, ежегодные профилактические осмотры охватывают 97% подростков 15-17 лет.
При этом с 2024 года реализуется масштабная диспансеризация взрослого населения репродуктивного возраста, которую за десять месяцев 2025 года прошли почти целых 13 миллионов человек.
Примечательно, что у подавляющего большинства людей, прошедших диспансеризацию, заболеваний репродуктивной системы не обнаружено.
Наталия Долгушина также добавила, что распространенность бесплодия у женщин за последнее десятилетие не выросла. Более частое выявление этой проблемы у слабого пола связано с тем, что женщины стали активнее обращаться за профилактической медпомощью.