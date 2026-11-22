22 ноября 2026, 15:32

Тренер Фридман: Намеренное напряжение мышц помогает выявить, где копится стресс

Фото: iStock/LightFieldStudios

Стресс и тревожность к концу года растут, а тело копит напряжение, которое не дает расслабиться. Фитнес-тренер с опытом более 25 лет, основатель женского онлайн-клуба «Простые движения» Надежда Фридман сообщила «Газете.Ru», как быстро снять эту нагрузку.