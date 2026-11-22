Россиянам назвали пять упражнений для снижения тревожности
Стресс и тревожность к концу года растут, а тело копит напряжение, которое не дает расслабиться. Фитнес-тренер с опытом более 25 лет, основатель женского онлайн-клуба «Простые движения» Надежда Фридман сообщила «Газете.Ru», как быстро снять эту нагрузку.
Первое упражнение — «Собрать полотенце». Сядьте на устойчивый стул, положите ткань под стопы и расположите ноги на ширине таза. На вдохе соберите ткань пальцами стоп в комок, не отрывая пятки от пола. На выдохе расслабьтесь и отпустите полотенце.
Второе упражнение — «Освобождение». Присядьте ближе к краю стула, широко разведя бедра, а стопы поставив чуть впереди коленей. Выдыхая, плавно наклоните корпус вперед между бедрами. Положите ладони на пол между стопами, если они достают до поверхности. Повторите 10–12 раз.
Третье упражнение — разжимание предплечья. На выдохе опустите плечи, на вдохе сожмите пальцы в кулаки. На выдохе раскройте ладони и разведите пальцы веером как можно шире, избегая боли.
Четвертое упражнение — «Снятие рюкзака». Упритесь ладонями в бедра. На вдохе слегка приподнимите плечи, как будто поправляя лямки рюкзака. На выдохе вообразите, что сняли рюкзак, и позвольте плечам опуститься, сохраняя лопатки на месте и не опуская плечи слишком резко.
Заключительное упражнение — «Из солнца в тень». На вдохе прищурьте глаза. На выдохе представьте шаг в тень и откройте глаза до обычного положения, оставив брови в прежнем положении. Работа с лицом помогает научиться замечать и прекращать мышечное напряжение.
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