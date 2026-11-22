22 ноября 2026, 09:32

Массажист Зверев: Домашние массажеры опасны для сосудов и нервов

Фото: iStock/Ivan-balvan

При неправильном использовании домашние массажеры могут вызвать гематомы, повреждение капилляров, пигментацию и даже разрушение мышечной ткани. Об этом сообщил специалист по медицинскому массажу «СМ-Клиника» Дмитрий Зверев, передает «Лента.ру».