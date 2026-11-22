Россиянам назвали риски использования домашних массажеров
При неправильном использовании домашние массажеры могут вызвать гематомы, повреждение капилляров, пигментацию и даже разрушение мышечной ткани. Об этом сообщил специалист по медицинскому массажу «СМ-Клиника» Дмитрий Зверев, передает «Лента.ру».
По его словам, ручные роллеры и скребки гуаша действуют мягче, чем другие массажёры, но чрезмерное давление может привести к синякам, раздражению кожи и повреждению поверхностных сосудов. У людей с куперозом и розацеа агрессивный массаж способен усилить покраснение.
Вакуумные массажёры требуют особой осторожности: желание добиться стойкого покраснения не всегда говорит об эффективности процедуры. Использование вакуума может вызвать гематомы, отёки и поствоспалительное изменение цвета кожи, отметил массажист.
Согласно его мнению, перкуссионные массажёры, которые работают за счёт ударных импульсов, предназначены для крупных мышечных групп. Их нельзя использовать на лице, шее, голове, позвоночнике и суставах. Длительное и интенсивное воздействие способно привести к повреждению мышц, сосудов и образованию гематом. В редких случаях возможно даже серьёзное разрушение мышечной ткани.
Зверев подчеркнул, что интенсивный массаж противопоказан при подозрении на тромбоз, нарушениях свёртываемости крови, свежих травмах, переломах и сильном воспалении. Людям, которые принимают антикоагулянты, страдают от варикоза, остеопороза, онкологических заболеваний или имеют нарушения чувствительности, перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с врачом.
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