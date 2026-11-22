22 ноября 2026, 12:50

Доцент Кузьмина: правило 5 минут поможет приучиться к регулярным тренировкам

Фото: iStock/Valerii Apetroaiei

Бережное отношение к себе и отказ от изнуряющих нагрузок помогут без стресса начать регулярно тренироваться — для этого достаточно договориться с собой на пятиминутное занятие вместо часового. Об этом заявила РИА Новости доцент института физической культуры и спорта РГПУ имени А.И. Герцена Светлана Кузьмина.