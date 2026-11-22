Россиянам рассказали, как без стресса начать регулярно тренироваться
Бережное отношение к себе и отказ от изнуряющих нагрузок помогут без стресса начать регулярно тренироваться — для этого достаточно договориться с собой на пятиминутное занятие вместо часового. Об этом заявила РИА Новости доцент института физической культуры и спорта РГПУ имени А.И. Герцена Светлана Кузьмина.
Вечером, когда усталость накапливается за день, особенно сильно ощущается нехватка мотивации, пояснила специалист. Если в это время заставлять себя заниматься через силу, нервная система воспринимает это как дополнительный стресс. Чтобы настроиться на тренировку без усилий воли, лучше придумать приятный ритуал, например, заварить чай или включить спокойную музыку, посоветовала она.
По ее словам, после нескольких мягких упражнений активируется так называемая дофаминовая петля — механизм поощрения в мозге. Выброс гормона радости вызывает желание продолжить тренировку, и в 80% случаев уже не хочется прекращать занятие, отметила Кузьмина. При этом доцент порекомендовала отказаться от изнуряющих нагрузок по вечерам в пользу растяжки и дыхательных упражнений.
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