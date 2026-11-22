22 ноября 2026, 07:15

Врач Азизова: Холодная вода с утра может повлиять на сердечный ритм и сосуды

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Привычка употреблять ледяную воду сразу после пробуждения в целом безопасна для здоровых людей, однако температура жидкости способна влиять на определенные физиологические процессы. Об этом сообщила RT врач-терапевт Алина Азизова.