Перечислены последствия употребления холодной воды после пробуждения
Привычка употреблять ледяную воду сразу после пробуждения в целом безопасна для здоровых людей, однако температура жидкости способна влиять на определенные физиологические процессы. Об этом сообщила RT врач-терапевт Алина Азизова.
По ее словам, воздействие холодной воды на организм может вызвать кратковременное усиление работы вегетативной нервной системы, отвечающей за контроль сердечного ритма и тонуса сосудов. Это способно привести к временным изменениям артериального давления и частоты пульса.
На сегодняшний день нет достаточных научных данных, подтверждающих, что употребление ледяной воды натощак увеличивает риск инфаркта или инсульта у людей без хронических заболеваний. Также нет доказательств того, что утреннее время делает эту привычку более опасной, пояснила специалист.
Азизова рекомендовала с осторожностью относиться к употреблению холодных напитков людям с ишемической болезнью сердца, неконтролируемой гипертонией и некоторыми нарушениями сердечного ритма, так как у них реакция сердечно-сосудистой системы на холод может быть более интенсивной. Если после употребления холодных напитков возникают боли в груди, учащенное сердцебиение или головокружение, терапевт посоветовала перейти на воду комнатной температуры. В случае сохранения неприятных симптомов необходимо обратиться к врачу, заключила она.
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