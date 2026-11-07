Россиянам назвали рабочие способы определения свежести яиц
Специалист РОСБИОТЕХа Кузнецова: тест с водой не гарантирует безопасность яиц
Старший преподаватель кафедры «Пищевая безопасность» Университета РОСБИОТЕХ Ксения Кузнецова рассказала, как оценить свежесть яиц дома. Она советует сначала проверить их дату производства, срок годности и условия хранения.
В беседе с «Газетой.Ru» специалист сообщила, что диетические яйца хранятся до семи суток, столовые — до 25 суток при комнатной температуре и до 90 суток в холоде. Ксения добавила, что популярный тест с водой показывает лишь примерный возраст яйца.
«Считать этот тест полноценной проверкой безопасности нельзя. Яйцо, лежащее на дне, может быть заражено сальмонеллой, а всплывшее — оставаться пригодным после термической обработки, если срок годности не истёк», — объяснила эксперт.По словам Кузнецовой, разбивать яйца лучше по отдельности: у свежего желток выпуклый, а белок плотный. Главный признак порчи — резкий, сернистый или гнилостный запах. Нагревание не спасает испорченный продукт, а трещины на скорлупе повышают риск заражения.
Специалист добавила, что цвет желтка и скорлупы, а также потряхивание у уха ничего не доказывают. Надёжнее всего сочетать несколько критериев: маркировку, состояние скорлупы, тест с водой, консистенцию и запах.