Стало известно, что завершать алкогольное застолье тортом опасно

07 ноября 2026, 07:20

Врач Кашух: десерт в конце застолья усугубляет нагрузку на желудок и печень

Фото: Istock/Lacheev

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, вредно ли завершать застолье десертом. Она отметила, что обильная еда с алкоголем создаёт нагрузку на желудок, поджелудочную железу и печень, а бисквит с масляным кремом и сладким чаем усугубляет ситуацию.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила, что алкоголь задерживает опорожнение желудка, жирный десерт замедляет перистальтику. Стенки растягиваются, выделяется больше соляной кислоты, человек ощущает тяжесть и переполнение.

«Особого внимания заслуживает сочетание рафинированных углеводов из бисквита и сахара с алкоголем. Жирный крем хоть и замедляет всасывание углеводов, общее количество сахара остаётся значительным. Кроме того, алкоголь повышает общую нагрузку на систему пищеварения: печень «занята» метаболизмом этанола, а кишечник одновременно перерабатывает жирный крем, сладкий бисквит и спиртное», — сказала эксперт.