Достижения.рф

Россиянам назвали распространенную ошибку при хранении хлеба

Врач Малышева заявила, что хлеб нужно хранить не в хлебнице, а в морозилке
Фото: iStock/SMarina

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала россиянам распространенную ошибку, связанную с хлебом.



Малышева рекомендовала хранить хлеб в морозильной камере, а не в хлебницах, так как в замороженном состоянии он представляет меньшую опасность с точки зрения риска ожирения.

Ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, пояснил, что в свежем хлебе содержится крахмал, который расщепляется до глюкозы — вещества, способствующего набору веса. В замороженном же хлебе крахмал не подвергается распаду и попадает в толстый кишечник, где становится питательной средой для полезных бактерий.

Екатерина Коршунова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0