Россиянам назвали распространенную ошибку при хранении хлеба
Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала россиянам распространенную ошибку, связанную с хлебом.
Малышева рекомендовала хранить хлеб в морозильной камере, а не в хлебницах, так как в замороженном состоянии он представляет меньшую опасность с точки зрения риска ожирения.
Ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, пояснил, что в свежем хлебе содержится крахмал, который расщепляется до глюкозы — вещества, способствующего набору веса. В замороженном же хлебе крахмал не подвергается распаду и попадает в толстый кишечник, где становится питательной средой для полезных бактерий.
