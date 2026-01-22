Россиянам назвали распространенную ошибку при хранении хлеба

22 января 2026, 10:49

Врач Малышева заявила, что хлеб нужно хранить не в хлебнице, а в морозилке

Фото: iStock/SMarina

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала россиянам распространенную ошибку, связанную с хлебом.