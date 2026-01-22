Россиян предупредили о последствиях за частые перекуры на работе
Юрист Хаминский: Работникам может грозить дисциплинарное взыскание за частые перекуры
Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за слишком частые перекуры, если они нарушают установленный в компании режим рабочего дня. Такое разъяснение РИА Новости дал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
При этом он подчеркнул, что трудовое законодательство не предусматривает денежных штрафов за подобные нарушения, и работодатель не имеет права их взимать.
«Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это (...) прописано во внутренних документах компании», — объяснил Хаминский.Количество и время перекуров не ограничены, но они должны соответствовать правилам отдыха, принятым на предприятии. Также юрист напомнил, что курить сотрудникам разрешается исключительно в специально отведенных для этого местах.
