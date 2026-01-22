Россиян предупредили о последствиях за частые перекуры на работе

22 января 2026, 06:30

Юрист Хаминский: Работникам может грозить дисциплинарное взыскание за частые перекуры

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew

Работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за слишком частые перекуры, если они нарушают установленный в компании режим рабочего дня. Такое разъяснение РИА Новости дал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.





При этом он подчеркнул, что трудовое законодательство не предусматривает денежных штрафов за подобные нарушения, и работодатель не имеет права их взимать.





«Работника могут привлечь к дисциплинарной ответственности за частые перекуры, если это (...) прописано во внутренних документах компании», — объяснил Хаминский.