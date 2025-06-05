Россиянам назвали размер пенсии за выслугу лет
Депутат Никитин: пенсия за выслугу лет в РФ может превышать 50 тыс. рублей
Пенсия россиян за выслугу лет может превышать 50 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.
«Пенсию по выслуге лет получают порядка 2,7 млн россиян. Такая мера поддержки предусмотрена для отдельных категорий граждан — государственных служащих, военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других структур. Право на выплату появляется при достижении установленного срока службы», — рассказал Никитин «Газете.Ru».
По его словам, военным необходимо отработать 20 лет, чтобы получать пенсию по выслуге, а гражданским служащим — 15 лет. Размер пенсии зависит от должности и зарплаты.
«Например, у федерального служащего со средней зарплатой 70 тыс. рублей и стажем 20 лет пенсия составит около 31,5 тыс. рублей. У офицеров с большим стажем и руководящими должностями выплаты могут превышать 50 тыс. рублей», — уточнил депутат.
Он добавил, что к этой сумме прибавляется страховая часть в размере 8,9 тыс. рублей.
Тем временем депутат Государственной Думы РФ Сергей Гаврилов считает, что пенсионную систему в России нужно сделать более прозрачной. Об этом он заявил в разговоре с Общественной Службой Новостей.
«Пожилые граждане должны четко понимать, как формируется их пенсия и почему ее размер может меняться. Сегодня пенсионеры часто не обладают информацией о пересчетах пенсионных выплат, поскольку она подается в сложных бюрократических формулировках на официальных порталах», — пояснил Гаврилов.
По его словам, многие пенсионеры не могут разобраться, почему начисления в одном месяце бывают меньше, чем в предыдущем.