Россиянам назвали размер пенсии за выслугу лет

05 июня 2025, 16:08

Депутат Никитин: пенсия за выслугу лет в РФ может превышать 50 тыс. рублей

Фото: iStock/mars58

Пенсия россиян за выслугу лет может превышать 50 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.







«Пенсию по выслуге лет получают порядка 2,7 млн россиян. Такая мера поддержки предусмотрена для отдельных категорий граждан — государственных служащих, военнослужащих, сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и других структур. Право на выплату появляется при достижении установленного срока службы», — рассказал Никитин «Газете.Ru».

«Например, у федерального служащего со средней зарплатой 70 тыс. рублей и стажем 20 лет пенсия составит около 31,5 тыс. рублей. У офицеров с большим стажем и руководящими должностями выплаты могут превышать 50 тыс. рублей», — уточнил депутат.

«Пожилые граждане должны четко понимать, как формируется их пенсия и почему ее размер может меняться. Сегодня пенсионеры часто не обладают информацией о пересчетах пенсионных выплат, поскольку она подается в сложных бюрократических формулировках на официальных порталах», — пояснил Гаврилов.