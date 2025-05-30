Пенсионерка в Санкт-Петербурге переиграла мошенников и предотвратила кражу миллиона рублей

В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников, пытавшихся украсть миллион рублей
Фото: iStock/Diy13

В Санкт-Петербурге 67-летняя пенсионерка проявила бдительность и не позволила мошенникам завладеть своими сбережениями. Об этом пишет РИА Новости.



Как сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ, злоумышленники попытались убедить женщину, что ее деньги находятся под угрозой и их необходимо «декларировать» для сохранности от киберпреступников.

Однако пенсионерка заподозрила неладное и, не поддавшись панике, решила обратиться в полицию. Подыгрывая мошенникам, она организовала встречу, на которую пришла с муляжом денежных средств. Сотрудники уголовного розыска наблюдали за ситуацией и задержали преступников на месте передачи «деньгами».

В отношении задержанных возбуждено дело о покушении на мошенничество, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Дарья Осипова

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