Пенсионерка в Санкт-Петербурге переиграла мошенников и предотвратила кражу миллиона рублей

30 мая 2025, 08:59

В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников, пытавшихся украсть миллион рублей

Фото: iStock/Diy13

В Санкт-Петербурге 67-летняя пенсионерка проявила бдительность и не позволила мошенникам завладеть своими сбережениями. Об этом пишет РИА Новости.