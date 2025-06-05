Россиянам объяснили, кому удвоят пенсию в июле

05 июня 2025, 04:04

Доцент Балынин: с 1 июля пенсия в РФ увеличится у тех, кто отметил 80 лет в июне

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С 1 июля граждане, отметившие 80-летие в июне, получат повышенную пенсию. Фиксированная выплата для этой категории пенсионеров удвоится и составит 17 815 рублей 40 копеек. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.