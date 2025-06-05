Россиянам объяснили, кому удвоят пенсию в июле
С 1 июля граждане, отметившие 80-летие в июне, получат повышенную пенсию. Фиксированная выплата для этой категории пенсионеров удвоится и составит 17 815 рублей 40 копеек. Об этом агентству «Прайм» сообщил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Дополнительно к удвоенной фиксированной выплате предусмотрена надбавка за уход в размере (на момент 2025 года) 1 314 рублей. Таким образом, общая сумма ежемесячной выплаты достигнет 19 129 рублей 40 копеек.
Балынин подчеркнул, что повышение происходит автоматически — обращаться в Социальный фонд России не требуется. Получать увеличенную пенсию граждане будут ежемесячно без дополнительных заявлений.
Ранее «Радио 1» передавало, что выяснилось, кто в среднем получает более высокую пенсию в России — мужчины или женщины? Ответ на этот вопрос ищите в нашем материале.
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