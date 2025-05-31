Выяснилось, кто в среднем получает более высокую пенсию в России — мужчины или женщины?
Женщины-пенсионеры в России получают пенсионные выплаты в среднем на 200 рублей больше, чем мужчины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Соцфонд РФ.
По данным Социального фонда России (СФР) за 2025 год, средняя пенсия для женщин составляет 23 250 рублей в месяц, а для мужчин — 23 028 рублей. Общий средний размер пенсии в РФ достиг 23 175 рублей.
Напомним, что ранее было установлено, что в стране страховые пенсии по старости получают 33,4 млн россиян, по инвалидности — 2,2 млн, по потере кормильца — 1,5 млн. Всего социальные пенсии назначены почти 3,5 млн граждан.
30 мая «Радио 1» передавало, что четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал предложение об отмене пенсий для борьбы с бездетностью. Он указал, что пенсионеры не получают столь «огромной» суммы, чтобы было справедливо избавиться от нее вовсе.
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