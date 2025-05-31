Выяснилось, кто в среднем получает более высокую пенсию в России — мужчины или женщины?

31 мая 2025, 06:22

СФР: в 2025 году средняя пенсия женщин в России выше, чем у мужчин

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Женщины-пенсионеры в России получают пенсионные выплаты в среднем на 200 рублей больше, чем мужчины. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Соцфонд РФ.