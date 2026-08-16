Россиянам ответили, какие арбузы и дыни никогда не стоит покупать

16 августа 2026, 21:19

Эксперт по пищевой безопасности Спеценко: никогда не берите разрезанные арбузы

Фото: istockphoto/margouillatphotos

Эксперт Роскачества предупредила россиян об опасности покупки разрезанных арбузов и дынь. Об этом стало известно 16 августа.