Россиянам ответили, какие арбузы и дыни никогда не стоит покупать
Эксперт Роскачества предупредила россиян об опасности покупки разрезанных арбузов и дынь. Об этом стало известно 16 августа.
В беседе с RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Елена Спеценко заявила, что даже затянутые пленкой половинки или четвертинки бахчевых несут серьезные риски для здоровья. По словам специалиста, через поврежденную кожуру внутрь мякоти легко проникают бактерии, которые активно размножаются в сахарной среде. При комнатной температуре их количество удваивается каждые 20-30 минут, поэтому уже через несколько часов продукт становится потенциально опасным, даже если внешне выглядит свежим.
Спеценко также напомнила о правилах хранения целых плодов. Дыня из-за тонкой кожуры более уязвима к микротрещинам, чем арбуз с плотной коркой. При покупке важно осматривать плод: темные пятна, трещины или мягкие участки указывают на начавшиеся процессы брожения.
Разрезанный арбуз или дыню необходимо сразу убирать в холодильник, накрыв пищевой пленкой или поместив в герметичный контейнер. Срок хранения в таких условиях — не более суток. Эксперт предупредила, что потемнение, рыхлость мякоти или кисловатый запах являются признаками порчи, и употреблять такой продукт в пищу категорически нельзя.
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