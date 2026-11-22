22 ноября 2026, 08:45

Бизнесмен Кудаев: Медленное питье напитка с сахаром приводит к потере зубов

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Стоматологи, ссылаясь на полувековую историю исследований, приходят к выводу, что большая проблема кариеса связана не с количеством сахара в рационе, а с частотой и скоростью его употребления. Об этом заявил основатель сети тотальной имплантации «Зубы за один день» Залим Кудаев, передает «Лента.ру».