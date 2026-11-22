Россиян предупредили о потере зубов при определенном способе употребления напитков
Стоматологи, ссылаясь на полувековую историю исследований, приходят к выводу, что большая проблема кариеса связана не с количеством сахара в рационе, а с частотой и скоростью его употребления. Об этом заявил основатель сети тотальной имплантации «Зубы за один день» Залим Кудаев, передает «Лента.ру».
По его словам, основным врагом зубов является не избыточное потребление сладкого, а постоянное воздействие кислотной среды. Когда человек пьет сладкий напиток в течение нескольких часов, делая небольшие глотки каждые пять минут, эмаль зубов подвергается длительному воздействию кислоты. В таком случае, даже если он выпил двухлитровую бутылку напитка за несколько минут, его зубы подверглись воздействию сахара и кислоты только один раз, и у слюны был шанс восстановить эмаль. Однако, если тот же объем напитка был выпит в течение рабочего утра, зубы подвергались практически непрерывной кислотной атаке, пояснил специалист.
Согласно мнению Кудаева, проблема также заключается в самих напитках. Уровень pH газировок обычно находится в диапазоне 3-4, в то время как эмаль начинает разрушаться при уровне pH 5,5. Исследования с использованием микроскопии показали, что ежедневное употребление кислых напитков приводит к стиранию структуры зуба со скоростью до одного микрометра в сутки, что значительно превышает естественный износ, заключил он.
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