22 ноября 2026, 07:38

Врач Умнов: Энергетики могут спровоцировать инфаркт или инсульт

Фото: iStock/bauwimauwi

Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил о риске инфаркта и инсульта от популярного напитка. Об этом пишет «Лента.ру».