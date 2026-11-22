Врач предупредил о риске инфаркта и инсульта от популярного напитка
Старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов предупредил о риске инфаркта и инсульта от популярного напитка. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, энергетики включают в себя комплекс тонизирующих компонентов, таких как кофеин, таурин, глюкоза, экстракты женьшеня и другие активные вещества. Концентрация этих ингредиентов может значительно варьироваться у разных производителей, а некоторые напитки содержат кофеина больше, чем допустимо для безопасного потребления в течение суток, пояснил он.
На начальных этапах эффект от таких напитков кажется положительным: улучшается работоспособность, ощущается прилив энергии. Однако затем наступает обратная реакция — истощение, отметил специалист. Согласно его мнению, организм быстро расходует свои резервы, что затрудняет последующее восстановление.
При превышении допустимой дозы энергетические напитки могут вызвать перенапряжение всех систем организма. Сердечно-сосудистая система реагирует учащенным сердцебиением, нарушениями ритма и скачками артериального давления. Возможны также головокружение, тошнота, рвота, боли в животе и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Сон становится хуже: возникают трудности с засыпанием, двигательное беспокойство и даже панические атаки, заключил Умнов.
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