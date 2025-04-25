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Россиянам назвали самые агрессивные растения на дачном участке

Биолог Воробьев: гречиха сахалинская и люпин вытеснят другие растения на участке
Фото: iStock/Olga Seifutdinova

Фото: iStock/Olga Seifutdinova

Золотарник, гречиха сахалинская и люпин слишком быстро распространяются по участку и вытесняют другие растения. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
По его словам, гречиха сахалинская активно разрастается по участку.

«Корневища гречихи, которые достаточно плотно лежат в земле, вытесняют корни других растений. А заросли с широкими листьями затеняют почву, поэтому более низкие растения начинают пропадать», — пояснил Воробьев в беседе с «Москвой 24».

Он отметил, что дачники часто высаживают люпин, который хорошо растет, и красиво выглядит. Однако это растение быстро распространяется по всему участку, превращаясь в плотные кусты, и вытесняет всю флору вокруг. То же самое происходит и с золотарником.

При этом весной дачникам стоит обратить внимание на уход за плодовыми деревьями. Общественная Служба Новостей отмечает, что начать необходимо с очистки приствольных кругов.

«Уберите опавшие листья, старые ветки и остатки растительности, потому что это все может служить убежищем для вредителей и спор грибков. Перекопайте почву вокруг стволов на глубину 10–15 см, чтобы улучшить аэрацию и уничтожить зимующих в грунте насекомых», — говорится в статье.

Также необходимо осмотреть кору деревьев на наличие трещин или повреждений и проверить, нет ли сухих ветвей.

Кроме того, необходимо побелить стволы деревьев известковым раствором, а для молодых саженцев соорудить опоры из кольев.

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#воробьёв
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День Фомаиды Медуницы 26 апреля: как не лишиться прибыли и здоровья, народные приметы
25 апреля 2025, 14:24

Фото: istockphoto / SonerCdem

26 апреля в народном календаре отмечается день Фомаиды Медуницы, а православные верующие вспоминают мученицу Фомаиду Александрийскую. В этот день также существует ряд примет и запретов. Подробности – в материале «Радио 1».

История торжества

В Русской Православной Церкви 26 апреля чтят четырёх святых, среди которых мученица Фомаида Александрийская. Эта святая из Египта приняла мученическую смерть от рук своего свёкра, который был одержим страстью к жене сына и пытался заставить её согрешить. В 2025 году 26 апреля завершает Светлую седмицу, когда верующие отмечают Светлое Христово Воскресение. В эти дни пост не соблюдается.

День Фомаиды Медуницы получил своё название в честь святой и растения медуница, которое обычно начинает цвести в конце апреля.

Кроме того, 26 апреля в разных странах отмечаются различные события, такие как Всемирный день интеллектуальной собственности, День нотариата, Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф, Международный день ветеринарного врача, День лягушки, а также многие другие праздники и памятные даты.

Фото: iStock/Torsten Irmer

Что можно делать 26 апреля

В день памяти мученицы Фомаиды Александрийской верующие обращаются к святой с молитвами о помощи в избавлении от зависимостей и борьбе со страстями. Фомаиду считают покровительницей женщин.

Если к этому времени распустилась медуница, травники начинают собирать её побеги и соцветия. Эти части растения сушат и используют для лечения различных заболеваний. Известно, что медуница обладает мочегонными, кровоостанавливающими, ранозаживляющими, отхаркивающими и антисептическими свойствами, а также укрепляет иммунитет. Кроме того, побеги медуницы можно добавлять в салаты и зелёные супы. В старину первая зелень помогала людям пережить самое голодное время года.

На Руси женщины в этот день часто собирались в гости друг к другу, устраивали посиделки и пили чай с мёдом. Считалось, что такие встречи способствуют достатку в доме, ведь мёд символизирует богатство и благополучие. Также в день Фомаиды принято помогать другим, одаривать нищих деньгами и подарками. В народе верили, что щедрость обеспечит помощь в трудные времена.

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Что не следует делать 26 апреля

Не рекомендуется начинать новые дела или совершать крупные покупки 26 апреля, так как это может привести к неудачам и разочарованиям. Также в этот день нежелательно отправляться в дальние поездки, так как по приметам на дороге могут поджидать неприятности. Супругам стоит избегать конфликтов и споров в день Фомаиды Медуницы, так как это может привести к серьезным разногласиям в семье, и восстановить доверие будет непросто.

В давние времена в день Фомаиды Медуницы не носили черную одежду, чтобы не навредить своему здоровью. Эту традицию можно продолжать соблюдать и в наше время, если есть желание. Также не рекомендуется надевать чужие вещи или кольца, так как это может привести к переносу чужих проблем или повторению трудной судьбы другого человека.

На столе не следует оставлять острые предметы; если оставить нож, это может предвещать ссору. Не стоит считать деньги на столе, поскольку по приметам это может привести к утрате дохода и удачи.

Фото: iStock/Andrey Nikitin

Приметы погоды на 26 апреля

  • Если ива цветет в конце апреля, заморозков и резкого похолодания можно не опасаться.
  • Если вороны сидят на верхушках деревьев, можно ожидать теплой погоды. Если же они облюбовали нижние ветки, погода испортится. Если вороны собираются на земле, стоит готовиться к резкому похолоданию.
  • Если 26 апреля слышен кукушка, значит, холодов уже не будет.
  • Громкое кваканье лягушек в этот день указывает на то, что скоро можно будет сеять овес.
  • Если ночь на 26 апреля была ясной и звездной, год обещает быть урожайным.
  • Дождливая погода в день Фомаиды Медуницы предвещает похолодание в ближайшие дни, так что тепла ожидать не стоит.
  • Если день 26 апреля выдался пасмурным, это сулит жаркое лето.
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Риелтор раскрыл, как можно сэкономить на покупке квартиры
Риелтор Апрелев: в РФ действует рынок покупателя, можно получить скидку до 10%
25 апреля 2025, 13:28

Фото: iStock/Rawpixel

В сфере недвижимости в России на сегодняшний день действует рынок покупателя, потому у продавца можно выторговать скидку до 10%. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев.
В беседе с «Татар-информом» эксперт пояснил, что добиться снижения цены можно как при покупке новостройки, так и на вторичном рынке, главное — грамотно подготовиться.
«Нужно готовиться к переговорам тщательно, нужно изучить весь рынок, понять ценовую ситуацию и после всего этого выходить на переговоры и получить существенную скидку. С учетом того, что разница в количестве сделок между вторичным и первичным рынком жилья все больше увеличивается, то дисконт при покупке жилья в пределах 7-10% вполне возможен», — поделился риелтор.
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«Тюремные романы, беременности и промискуитеты всякие»: Милонов взялся за телеканал Ю
Депутат Милонов предложил отдать телеканал Ю под программы о добровольцах СВО
25 апреля 2025, 13:08

Виталий Милонов (фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Телеканал Ю нужно переформатировать, чтобы на нем показывали программы про добровольцев СВО, садоводство и фермерство, предложил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru.
По его словам, сейчас телеканал пытается «пожать несвежий урожай MTV».
«Это будет гораздо лучше, полезнее, чем телеканал Ю со своими тюремными романами, беременностями в несовершеннолетнем возрасте, промискуитетами всякими разными», — посетовал он.
Милонов добавил, что нынешние программы Ю пытаются подражать «сомнительным шоу», придуманным в США и на Украине, так как именно там передачи акцентированы на «сексуально ориентированную риторику».

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Кинолог рассказал, как превратить купание для собаки в приятное занятие
Кинолог Голубев: собаку нужно познакомить с ванной
25 апреля 2025, 12:31

Фото: iStock/O_Lypa

Все собаки разные по характеру: одни обожают купаться, и их не вытащишь из ванной или надувного бассейна. Другие боятся воды, и даже мытьё превращается для них в настоящий стресс. Избегать процедуры не получится – регулярная гигиена важна для питомца. Как приучить четвероногого друга к купанию правильно?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявила, что основная задача хозяина — создать приятные ассоциации с процедурой мытья, превратить её в игру для питомца, чтобы он с удовольствием стремился в ванную.

«Категорически нельзя насильно принуждать собаку к купанию — это только усугубит ситуацию», — объяснил он.

Эксперт перечислил основные правила, как превратить купание для собаки в приятное занятие.


Никакого принуждения


Как уже было сказано, заставлять собаку что-то делать против её воли нельзя — такие действия только усилят страх. Если животное отказывается заходить в ванную или дрожит, начните с простых процедур: протирайте питомца мокрой тряпкой после прогулки. Можно также набирать воду в небольшой тазик и ставить его в коридоре. Это существенно снизит стресс питомца.

Постепенное знакомство с ванной


Собака должна чувствовать себя в ванной комфортно и безопасно. Дайте питомцу время освоиться с этой частью дома. Не заманивайте его хитростью – пусть проход сюда будет свободным. В идеале, если ваш питомец ходит на пелёнку, можно разместить туалет в ванной. Это ускорит процесс адаптации и создаст у животного позитивные ассоциации с этим местом. Когда питомец будет чувствовать себя абсолютно спокойно в помещении, попробуйте сажать его в пустую ванную и хвалить за послушание и смелость.

Положительное подкрепление


Лучшая обратная связь для питомца – это похвала. Для кого-то она может быть в виде лакомства, для других – в виде поглаживания или игры. Хвалить нужно за любое действие. Собака проявила интерес к ванной и засунула туда нос? Отлично! Зашла в помещение? Великолепно! Любой шаг на пути к успеху должен сопровождаться положительным подкреплением. Так вы дадите понять четвероногому другу, каких действий от него ожидают.

Никаких резких движений


Само купание должно проходить спокойно, без суеты. Представьте, что вы организуете медитативные спа-процедуры не только для своего питомца, но и для себя. Постелите нескользящий коврик, подготовьте полотенце. Заранее разместите шампуни так, чтобы в процессе ничего не падало и не пугало животное. Избегайте резких звуков и движений, они могут усилить стресс питомца – вам это ни к чему.


Специальные игрушки


Во время мытья можно использовать любимые резиновые игрушки питомца. Также рекомендуется приобрести специальный коврик на присоске, который крепится к стенке ванной. Его можно обмазать вкусным паштетом или другим лакомством — это поможет собаке отвлечься, а вам — спокойно помыть лапки.

Все эти рекомендации лучше применять с раннего возраста — взрослую собаку сложнее приучить к купанию, если она уже испытывает страх. Важно помнить, что мыть лапки и живот необходимо после каждой прогулки, даже зимой, когда на улице лежит белый снег. А полноценное купание следует проводить не чаще 1-2 раза в месяц. Универсальное правило для комфортного пребывания собаки в ванной — это уют, спокойствие и похвала.

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RT «оживил» с помощью нейросетей фото встречи войск на Эльбе в 1945 году
25 апреля 2025, 11:53

Фото: iStock/Artsiom Malashenko

RT опубликовал видеоролик с «оживлёнными» с помощью нейросетей архивными кадрами встречи с союзными войсками на реке Эльбе, которая состоялась 25 апреля 1945 года.
Главными героями видеоролика стали солдаты Красной армии и армии США, первыми пожавшими друг другу руки. Речь идёт о гвардии лейтенанте Александре Сильвашко и старшем сержанте Григории Голобородько и лейтенанте Альфреде Баке Котцебу и рядовом Джозефе Джо Половски.

Оживление фотографий с помощью нейросетей позволило передать предполагаемую атмосферу встречи, которая стала предвестником скорой победы над фашистской Германией и окончания Великой Отечественной войны.

Напомним, в столичном Музее Победы 23 апреля открылась выставка «Встреча на Эльбе». Здесь можно увидеть военную форму, вооружение, награды, документы, фотографии и личные вещи высшего офицерского состава и многое другое. Экспозиция будет работать до 18 мая.

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