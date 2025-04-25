Россиянам назвали самые агрессивные растения на дачном участке

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Золотарник, гречиха сахалинская и люпин слишком быстро распространяются по участку и вытесняют другие растения. Об этом рассказал биолог, агроном Михаил Воробьев.
По его словам, гречиха сахалинская активно разрастается по участку.
Он отметил, что дачники часто высаживают люпин, который хорошо растет, и красиво выглядит. Однако это растение быстро распространяется по всему участку, превращаясь в плотные кусты, и вытесняет всю флору вокруг. То же самое происходит и с золотарником.
При этом весной дачникам стоит обратить внимание на уход за плодовыми деревьями. Общественная Служба Новостей отмечает, что начать необходимо с очистки приствольных кругов.
Также необходимо осмотреть кору деревьев на наличие трещин или повреждений и проверить, нет ли сухих ветвей.
Кроме того, необходимо побелить стволы деревьев известковым раствором, а для молодых саженцев соорудить опоры из кольев.
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«Корневища гречихи, которые достаточно плотно лежат в земле, вытесняют корни других растений. А заросли с широкими листьями затеняют почву, поэтому более низкие растения начинают пропадать», — пояснил Воробьев в беседе с «Москвой 24».
Он отметил, что дачники часто высаживают люпин, который хорошо растет, и красиво выглядит. Однако это растение быстро распространяется по всему участку, превращаясь в плотные кусты, и вытесняет всю флору вокруг. То же самое происходит и с золотарником.
При этом весной дачникам стоит обратить внимание на уход за плодовыми деревьями. Общественная Служба Новостей отмечает, что начать необходимо с очистки приствольных кругов.
«Уберите опавшие листья, старые ветки и остатки растительности, потому что это все может служить убежищем для вредителей и спор грибков. Перекопайте почву вокруг стволов на глубину 10–15 см, чтобы улучшить аэрацию и уничтожить зимующих в грунте насекомых», — говорится в статье.
Также необходимо осмотреть кору деревьев на наличие трещин или повреждений и проверить, нет ли сухих ветвей.
Кроме того, необходимо побелить стволы деревьев известковым раствором, а для молодых саженцев соорудить опоры из кольев.
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Элина Позднякова