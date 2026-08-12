Россиянам назвали самые доступные зарубежные направления для отдыха в сентябре
Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и Тунис являются самыми доступными иностранными направлениями для россиян в бархатный сезон. Об этом рассказали в туристической компании «Бон Тур».
По данным «Петербургского дневника», самой бюджетной страной для отдыха в сентябре стал Египет. Путевка для двоих в четырех- или пятизвездочном отеле в Хургаде или Шарм-эш-Шейхе по системе «все включено» обойдется от 116 тысяч рублей, уточнила директор по развитию «Бон Тур» Лариса Холмова.
На втором месте по доступности отдыха оказалась Турция. Так, неделя в четырехзвездочном отеле Кемера по системе «все включено» обойдется в 118 тысяч рублей на двоих взрослых, добавила туристический эксперт Ольга Классен. При этом в ОАЭ семидневный отдых с завтраками можно купить за 127 тысяч рублей на двоих, следует из данных туристического оператора FUN&SUN.
В Таиланде вдвоем отдохнуть неделю в трехзвездочном отеле с включенными завтраками можно примерно за 140 тысяч рублей. А в трехзвездочном отеле Туниса отпуск будет стоить 154 тысячи рублей. Однако Классен посоветовала выбирать в этой стране пятизвездочный отель.
«"Тройка" в Тунисе — это очень скромные условия проживания и не самое лучшее питание. Я бы рекомендовала выбирать для отдыха в этой стране только проверенные пятизвездочные отели с системой "все включено", потому что найти полноценное питание в Тунисе сложно», — отметила эксперт.
Так, качественный отдых в Тунисе в сентябре текущего года обойдется примерно в 172 тысячи рублей на двоих за семь дней. В Китае за недельный тур надо будет заплатить около 200 тысяч рублей на двоих за неделю.