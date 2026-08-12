Россияне начали чаще летать в Японию

12 августа 2026, 14:31

TEZ TOUR: среди россиян растет спрос на поездки в Японию

Фото: iStock/Aaphakon Yusomsri

Япония в 2026 году стала одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Об этом рассказал коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.





По его словам, с начала текущего года объем продаж туров по Японии увеличился более чем на 50%. Эксперт связал это с доступной авиаперевозкой, которую обеспечивают рейсы китайских перевозчиков.





«Дополнительный фактор — валютный курс. Японская иена остается относительно слабой по отношению к рублю, поэтому расходы непосредственно в стране для российских туристов сейчас выглядят более комфортными, чем несколько лет назад», — добавил Арзуманов в разговоре с URA.RU.

«Осенью 2026 года для такой стратегии подходит ноябрь: 4 ноября отмечается День народного единства. Если взять отпуск на 2 и 3 ноября и на 5 и 6 ноября, то фактически отдых продлится с 31 октября по 8 ноября», — уточнили специалисты.