Россияне начали чаще летать в Японию
TEZ TOUR: среди россиян растет спрос на поездки в Японию
Япония в 2026 году стала одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Об этом рассказал коммерческий директор TEZ TOUR Россия Воскан Арзуманов.
По его словам, с начала текущего года объем продаж туров по Японии увеличился более чем на 50%. Эксперт связал это с доступной авиаперевозкой, которую обеспечивают рейсы китайских перевозчиков.
«Дополнительный фактор — валютный курс. Японская иена остается относительно слабой по отношению к рублю, поэтому расходы непосредственно в стране для российских туристов сейчас выглядят более комфортными, чем несколько лет назад», — добавил Арзуманов в разговоре с URA.RU.
Япония предлагает гостям сочетание разных туристических продуктов в рамках одной поездки. Весной иностранцев обычно привлекает цветение сакуры, а осенью — сезон красных кленов.
Тем временем эксперты «Авито Работы» в беседе с RT рассказали, что осенью 2026 года отпуск выгоднее всего брать в сентябре и октябре, поскольку в этих месяцах будет по 22 рабочих дня, а в ноябре всего 20. Из-за этого стоимость рабочего дня в сентябре и октябре меньше, а уходить в отпуск в ноябре — дороже.
Аналитики советуют сотрудникам, которые хотят продлить отдых, не тратя много отпускных дней, планировать их между выходными и праздниками.
«Осенью 2026 года для такой стратегии подходит ноябрь: 4 ноября отмечается День народного единства. Если взять отпуск на 2 и 3 ноября и на 5 и 6 ноября, то фактически отдых продлится с 31 октября по 8 ноября», — уточнили специалисты.
Такое количество дней получится отдохнуть из-за того, что праздничный день 4 ноября выпадает на среду. В этом случае можно использовать всего четыре отпускных дня, а отдыхать девять.