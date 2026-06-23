Турэксперт раскрыла бюджетные направления для отдыха россиян за рубежом
Туры на Черное и Балтийское моря сейчас доступны россиянам за небольшие деньги. Об этом заявила NEWS.ru туристический эксперт Наталия Ансталь.
По словам Ансталь, два человека могут отдохнуть за 50 тысяч рублей в течение пяти-шести дней, выбрав Белоруссию или Армению. Если бюджет составляет 100 тысяч, стоит обратить внимание на пакетные туры в Турцию или Египет.
Эксперт отметила, что в эконом-сегменте сервис может быть не самым высоким. Однако в Турции и Египте многие отели предлагают систему «всё включено», стремясь удовлетворить потребности гостей.
Ранее стало известно, что К 2045 году Владивосток имеет шанс превратиться в «новую Хургаду». Эксперты прогнозируют, что в ближайшие 15–20 лет Приморский край станет местом с лучшими курортами в России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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