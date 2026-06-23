Турэксперт раскрыла бюджетные направления для отдыха россиян за рубежом

23 июня 2026, 12:48

Турэксперт Ансталь: отдохнуть на Черном море можно за 50 тыс. рублей на двоих

Фото: iStock/FTiare

Туры на Черное и Балтийское моря сейчас доступны россиянам за небольшие деньги. Об этом заявила NEWS.ru туристический эксперт Наталия Ансталь.