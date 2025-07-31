Россиянам назвали самые эффективные способы борьбы с тараканами

31 июля 2025, 15:32

Фото: iStock/Arnanzung

Появление тараканов в квартире вызывает сильный дискомфорт, особенно когда они ползают по кухонному столу. Эти насекомые — одни из самых распространённых домашних вредителей, которые не только вызывают отвращение, но и могут навредить здоровью, перенося различные болезни.