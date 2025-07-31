Совет Федерации предложил увеличить налоги для самозанятых
В Совете Федерации рассматривают возможность повышения налоговой нагрузки на самозанятых. Сейчас они платят 4–6% от дохода, но в верхней палате парламента предлагают добавить еще 2% в Социальный фонд. Это позволит пополнить бюджет, который выплачивает пенсии 40 миллионам россиян.
Сейчас взносы работающих граждан покрывают лишь две трети необходимых расходов Соцфонда. Новые отчисления должны происходить автоматически, без лишней бюрократии. В Совфеде уверены, что это поможет вывести часть самозанятых из «тени» и даст им возможность формировать пенсионные баллы. При доходе в 50 тысяч рублей ежемесячный платеж составит около 1 000 рублей. За 30 лет это может обеспечить пенсию примерно в 13 000 рублей. Сначала систему протестируют в отдельных регионах, а затем внедрят по всей стране, сообщают argumenti.ru.
Эксперты опасаются, что повышение налогового бремени может спровоцировать обратный эффект – часть самозанятых откажется от легального статуса. Для многих даже небольшой рост платежей станет серьезной нагрузкой. В Совфеде подчеркивают, что перед запуском изменений необходимо провести масштабную разъяснительную работу и предусмотреть гибкие условия уплаты взносов.
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