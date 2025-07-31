Совет Федерации предложил увеличить налоги для самозанятых

31 июля 2025, 14:45

Фото: istockphoto/Andrey Zhuravlev

В Совете Федерации рассматривают возможность повышения налоговой нагрузки на самозанятых. Сейчас они платят 4–6% от дохода, но в верхней палате парламента предлагают добавить еще 2% в Социальный фонд. Это позволит пополнить бюджет, который выплачивает пенсии 40 миллионам россиян.