Россиянам назвали самые эффективные средства борьбы с тараканами
Лучшим средством от тараканов является профессиональная дезинфекция. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление эксперта онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Максима Соколова.
Специалисты применяют генераторы тумана и ранцевые опрыскиватели, оснащённые мощными инсектицидными средствами. Это позволяет эффективно обрабатывать труднодоступные участки, такие как вентиляция, щели за плинтусами и стыки между плитами. Одним из преимуществ профессиональной дезинсекции является её масштабность. Однако следует учитывать, что самостоятельное проведение такой обработки невозможно, и перед началом процедуры необходимо подготовить помещения.
Для самостоятельной борьбы с насекомыми можно использовать инсектицидные гели. Их наносят точечно или распределяют по углам, а также применяют для обработки шкафов и вентиляционных систем. Эти средства удобны в использовании и часто не имеют запаха.
В случае обнаружения отдельных насекомых можно применить специальные аэрозоли и спреи. Однако их эффективность ограничена: они не оказывают воздействия на всю колонию и при частом использовании могут привести к развитию устойчивости у насекомых. Специалист также отметил, что ловушки и капканы позволяют выявить наличие тараканов, но не обеспечивают их полное уничтожение.
Читайте также: