Подмосковные врачи вылечили пациента от аллергии, портившей ему жизнь 30 лет
В Научно-практическом Центре интегративной медицины вылечили пациента от аллергии, которой тот страдал 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В центр обратился 44-летний житель Подмосковья, который с 14 лет страдал от отёков Квинке и крапивницы. Жизнь пациента была подчинена расписанию приёма антигистаминных препаратов, но это не избавляло его от страха возможной острой аллергической реакции.
«У мужчины постоянно отмечались аллергическая сыпь и отек лица. Через месяц лечения биорезонансной терапией эти симптомы ушли, а лабораторные показатели нормализовались», – рассказал главврач НП ЦИМ Юрий Дупелич.Как напомнили в ведомстве, биорезонансная терапия – это методика, которая активирует собственные ресурсы организма, помогая справляться с хроническими состояниями без побочных эффектов. Использование этого метода не нагружает печень, комплексно воздействует на организм и подходит для пациентов с хроническими заболеваниями.
Лечение в Научно-практическом Центре интегративной медицины доступно бесплатно, по полису ОМС. Направление выдаст лечащий врач.