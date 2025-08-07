Подмосковные врачи вылечили пациента от аллергии, портившей ему жизнь 30 лет

07 августа 2025, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Научно-практическом Центре интегративной медицины вылечили пациента от аллергии, которой тот страдал 30 лет. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В центр обратился 44-летний житель Подмосковья, который с 14 лет страдал от отёков Квинке и крапивницы. Жизнь пациента была подчинена расписанию приёма антигистаминных препаратов, но это не избавляло его от страха возможной острой аллергической реакции.

«У мужчины постоянно отмечались аллергическая сыпь и отек лица. Через месяц лечения биорезонансной терапией эти симптомы ушли, а лабораторные показатели нормализовались», – рассказал главврач НП ЦИМ Юрий Дупелич.