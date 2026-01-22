Россиянам назвали самые продаваемые б/у авто за 2-3 млн рублей

22 января 2026, 23:20

«Авито Авто»: б/у Geely и Mazda продаются лучше всего в России

Фото: iStock/Bilanol

Автомобили Geely и Mazda стали самыми продаваемыми автомобилями на российском вторичном рынке в ценовом диапазоне от двух до трех миллионов рублей. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто».





Так, среди б/у автомобилей наиболее быстро продавались машины марки Geely, Mazda, Changan, Hyundai и Toyota.





«Среди моделей по скорости продажи лидирует Hyundai Creta. Также в пятерку вошли Geely Monjaro, Hyundai Tucson, Toyota Camry и Mazda CX-5. Быстрее среднего продавались также Skoda Karoq, Kia Seltos, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Geely Tugella», — приводят «Известия» данные аналитиков.

