Россиянам назвали самые продаваемые б/у авто за 2-3 млн рублей
«Авито Авто»: б/у Geely и Mazda продаются лучше всего в России
Автомобили Geely и Mazda стали самыми продаваемыми автомобилями на российском вторичном рынке в ценовом диапазоне от двух до трех миллионов рублей. Об этом рассказали эксперты «Авито Авто».
Так, среди б/у автомобилей наиболее быстро продавались машины марки Geely, Mazda, Changan, Hyundai и Toyota.
«Среди моделей по скорости продажи лидирует Hyundai Creta. Также в пятерку вошли Geely Monjaro, Hyundai Tucson, Toyota Camry и Mazda CX-5. Быстрее среднего продавались также Skoda Karoq, Kia Seltos, Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Geely Tugella», — приводят «Известия» данные аналитиков.
По сравнению с 2024 годом в России заметно снизились сроки размещения объявлений автомобилей марок Geely, Changan, Honda, Volkswagen и Toyota.
