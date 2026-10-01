Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году
Директор по персоналу сети клиник «К+31» Людмила Андронаки назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Об этом пишет «Газета.Ru».
Согласно мнению специалиста, самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году — это март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В каждом из них будет по 22 рабочих дня.
Наименее выгодным месяцем для отпуска станет январь, так как в нём всего 15 рабочих дней. Хотя отпуск в начале года позволит совместить его с новогодними каникулами, общий доход за этот месяц может оказаться ниже.
Эксперт уточнила, что формула расчёта отпускных остаётся прежней: средний дневной заработок умножается на количество календарных дней отпуска. Если расчетный период отработан полностью, заработок делят на 12 и 29,3. По словам Андронаки, финансовую выгоду месяца определяет не только размер отпускных, но и сумма отпускных и зарплаты за фактически отработанные дни.
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