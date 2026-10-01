Россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году

01 октября 2026, 09:28

HR-эксперт Андронаки: в 2027 году выгодно уйти в отпуск в марте и июле

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Директор по персоналу сети клиник «К+31» Людмила Андронаки назвала самые выгодные месяцы для отпуска в 2027 году. Об этом пишет «Газета.Ru».