Невролог перечислила самые вредные для сна напитки

01 октября 2026, 08:10

Невролог Чижикова: Кофе и крепкий чай плохо влияют на сон

Фото: iStock/manbo-photo

Самым вредным напитком для сна является кофе. Об этом сообщила невролог Лидия Чижикова, передает «Лента.ру».