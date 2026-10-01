Невролог перечислила самые вредные для сна напитки
Самым вредным напитком для сна является кофе. Об этом сообщила невролог Лидия Чижикова, передает «Лента.ру».
По ее словам, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы мозга, которые накапливают «давление сна» в течение дня. В результате мозг не получает сигнала о необходимости отдыха.
Невролог отметила, что крепкий чай содержит кофеин, хотя и в меньшем количестве, чем кофе. Этого достаточно для стимуляции нервной системы и трудностей с засыпанием.
Многие считают алкоголь снотворным, однако это заблуждение, пояснила специалист. Он нарушает глубокие фазы сна, что препятствует полноценному восстановлению.
Чижикова также не рекомендует употреблять большое количество воды перед сном. Сама по себе вода не влияет на процесс засыпания, но её избыток может привести к пробуждению из-за необходимости посетить туалет. Поэтому вечером можно выпить тёплое молоко, травяной чай или небольшое количество воды, добавила она.
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