Врач определил самый вредный для сердца фастфуд
Кардиолог Харлан Крумхольц назвал фастфуд, который считает самым вредным для сердца. Об этом пишет издание Parade.
Специалист предупредил, что двойной чизбургер с беконом — самое вредное блюдо в меню ресторанов быстрого питания. Он отметил, что в нем много насыщенных жиров и натрия из-за сочетания говяжьих котлет, хрустящего бекона, плавленого сыра и булочки из белой муки. Кардиолог подчеркнул, что регулярное употребление большого количества насыщенных жиров может повысить уровень «плохого» холестерина в крови.
По словам Крумхольца, это может привести к образованию бляшек в кровеносных сосудах, что грозит закупоркой артерий. Кроме того, избыток натрия вызывает задержку жидкости в организме, что повышает кровяное давление и заставляет сердце работать интенсивнее, перекачивая кровь через суженные сосуды, добавил он.
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