Врач определил самый вредный для сердца фастфуд

01 октября 2026, 09:11

Врач Крумхольц: Двойной чизбургер с беконом вреден из-за насыщенных жиров

Фото: iStock/Pineapple Studio

Кардиолог Харлан Крумхольц назвал фастфуд, который считает самым вредным для сердца. Об этом пишет издание Parade.