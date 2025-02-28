Россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности

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Электрик оказался самой высокооплачиваемой рабочей специальностью зимой текущего года. Такие данные приводит платформа «Авито Работа».
«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков в беседе с «Известиями».
Отмечается, что автоэлектрики могут диагностировать и ремонтировать электронные системы автомобилей. Они чинят бортовые компьютеры, системы зажигания, кондиционеры и другое электронное оборудование автомобиля. Теперь такие специалисты стали востребованными из-за растущей технологической сложности современных машин.
Кроме того, зарплату в 148 486 рублей предлагают гипсокартонщикам, которые возводят перегородки, создают многоуровневые потолки, декоративные ниши и другие элементы интерьера.
На третьей строчке оказались водители категории C. Им предлагают 137 024 ежемесячно. Они управляют грузовыми машинами весом от 3,5 до 7,5 т и осуществляют междугородние и внутригородские перевозки.
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