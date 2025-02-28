Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые рабочие специальности

Автоэлектрик стал самым высокооплачиваемым рабочим специалистом в 2025 году
Фото: iStock/Iryna Inshyna

Фото: iStock/Iryna Inshyna

Электрик оказался самой высокооплачиваемой рабочей специальностью зимой текущего года. Такие данные приводит платформа «Авито Работа».
«Работодатели готовы предлагать высокие зарплаты специалистам с техническими навыками, особенно в сферах, где растут требования к квалификации. Этот тренд можно отследить на примере профессии автоэлектрика», — отметил директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито Работы» Андрей Кучеренков в беседе с «Известиями».

Отмечается, что автоэлектрики могут диагностировать и ремонтировать электронные системы автомобилей. Они чинят бортовые компьютеры, системы зажигания, кондиционеры и другое электронное оборудование автомобиля. Теперь такие специалисты стали востребованными из-за растущей технологической сложности современных машин.

Кроме того, зарплату в 148 486 рублей предлагают гипсокартонщикам, которые возводят перегородки, создают многоуровневые потолки, декоративные ниши и другие элементы интерьера.

На третьей строчке оказались водители категории C. Им предлагают 137 024 ежемесячно. Они управляют грузовыми машинами весом от 3,5 до 7,5 т и осуществляют междугородние и внутригородские перевозки.

Читайте также:

Мастер-классы «Каникулы в колледже» посетили более 2 тыс. школьников Подмосковья

Россиянам рассказали, какую зарплату надо иметь для получения пенсии от 50 тыс. рублей

Подмосковье признали самым перспективным регионом России для трудоустройства
#пенсии
#перевозки
#рабочие
#водители
#каникулы
#оборудование
#специалисты
#зарплаты
#кондиционеры
#профессии
Психолог объяснила, почему женщины чаще первыми мирятся с мужчиной
Психолог Наумова: женщины часто первыми мирятся с мужчиной из-за зависимости
28 февраля 2025, 21:39

Фото: iStock/Prostock-Studio

Психолог Наталья Наумова рассказал, почему женщины первыми идут на примирение с мужчиной после ссоры.
По ее словам, женщины часто идут первыми на контакт после ссоры с мужчиной, так как зависят от него.

«Если женщина, например, находится в декрете, у нее маленькие дети, она не работает, то у нее возникает страх остаться одной. Женщина находится в зависимом от мужчины положении, поэтому и первая идет на примирение», — заявила Наумова в беседе с «Вечерней Москвой».

Однако она добавила, что женщины могут первыми идти на примирение с мужчиной, если они более психологически грамотные и осознанные. Они демонстрируют партнерам пути решения конфликта, так как быстрее приходят в норму после ссоры.

При этом Наумова отметила, что первым мириться идет тот, кто более чувствителен к ссорам и готов пойти на уступки, чтобы завершить конфликт.

Читайте также:

Психолог рассказал, как сохранить в отношениях романтику

«Формула любви»: Психолог раскрыл секрет долгого и счастливого брака

Психолог раскрыл, что помогает сохранить долгие отношения
#психолог
#дети
#страх
#конфликт
#женщина
#женщины
#мужчины
#отношения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В наркодиспансере объяснили, как получить справку после лишения прав
28 февраля 2025, 21:21

Фото: iStock/CalypsoArt

Для восстановления водительских прав после лишения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения необходимо пройти процедуру медосвидетельствования. Об этом рассказала старшая медсестра экспертно-консультативного отделения Республиканского клинического наркодиспансера Лейсан Асхадуллина.
Так, по ее словам, для получения справки необходимо пройти стандартную медкомиссию для водителей и получить справку по форме 003–В/у. Далее необходимо пройти осмотр у психиатра и психиатра-нарколога только по месту временной или постоянной регистрации гражданина. Однако, если человек зарегистрирован в Татарстане менее трех лет, ему придется получить справку от нарколога с предыдущего места жительства о том, что он не состоит на учете.

«Требования к медицинскому освидетельствованию достаточно жесткие, так как законодательство нацелено на восстановление безопасности на дорогах», — отметила Лейсан Асхадуллина в беседе с «Татар-информ».

Специалист пояснила, что в процессе консультации у психиатра-нарколога проводится экспресс-тестирование мочи на наличие десяти различных наркотических веществ. В случае отрицательного результата пациенту будет выдано направление на анализ крови на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT), который позволяет определить, не злоупотребляет ли человек алкоголем.

Асхадуллина подчеркнула, что справки от нарколога – это документ строгой отчетности, а за их подделку полагается административная и уголовная ответственности. Такой документ можно получить исключительно в диспансере с лицензией.

Читайте также:

В подмосковной ГАИ дали пошаговую инструкцию по восстановлению водительских прав

Гостехнадзор обнаружил несколько фальшивых удостоверений тракториста-машиниста

В Томске задержали наркоторговца-иностранца с фальшивым удостоверением «ФССБ»
#тестирование
#консультации
#человек
#экспресс
#гаи
#справки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Массовый сбой произошел в работе WhatsApp*, зафиксировано 4 тыс. жалоб россиян
28 февраля 2025, 19:57

Фото: istockphoto/gutaper

Россияне жалуются на сбой в работе мессенджера WhatsApp*. По информации портала Downdetector, на 19:00 по Москве зафиксировано четыре тысячи жалоб. Рост количества обращений начался в 18:45 по мск.
Больше всего обращений поступило от москвичей и петербуржцев, а также жителей Кубани, Ставрополья и Свердловской области. В частности, юзерам не приходят оповещения, сбоят мобильное приложение, личный кабинет и сайт.

Мессенджер WhatsApp* принадлежит американской корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской на территории Российской Федерации.

Накануне сообщалось, что WhatsApp* получил штраф на сумму в 17 миллионов рублей по решению суда Таганского района Москвы.

Читайте также:

Пытали и изнасиловали: трое мужчин похитили подростка в Кузбассе

«Грозит тюрьма на 8 лет»: в Москве задержали автоблогера Венгалби за дачу взятки сотрудникам ГИБДД

Генконсульство России возмущено приговором марсельского суда

*Запрещенная в России организация, деятельность которой признана экстремистской
#мир
#россия
#россияне
#сбой
#новости
#мессенджеры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Китае заявили о больших запасах Тория, которого хватит на тысячи лет
SCMP: запасы тория в КНР способны обеспечить стране энергию на 60 тысяч лет
28 февраля 2025, 19:38

Фото: istockphoto/Fotonen

Запасы Тория в Китае способны обеспечить стране энергию на 60 тысяч лет. Об этом сообщили обозреватели South China Morning Post. Уточняется, что в районе Баян-Обо на севере КНР есть один миллион Тория.
«Это достаточно для того, чтобы обеспечить Китай топливом в течение 60 000 лет», — сказано в исследовании, которое опубликовал китайский журнал Geological Review.
Анонимный пекинский геолог уточнил, что буквально «под ногами» находится «неисчерпаемый источник» энергии, когда государства ведут войны из-за ископаемых.

При этом количество точных запасов Тория в стране засекречено по соображениям нацбезопасности.

Ранее сообщалось о начале переговоров главы МИД КНР с секретарем российского Совбеза Сергеем Шойгу.

Читайте также:

Маск раскрыл имя следующего президента США

Военкор Коц рассказал про «тишину» после переговоров в Стамбуле

Финский экономист высказался об обмане населения в Европе
#мир
#китай
#энергия
#энергетика
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Один раз в 135 лет»: Астроном назвал удивительное и редкое явление на небе
Астроном Эйсмонт: парад из 8 планет повторится только через 135 лет
28 февраля 2025, 18:57

Фото: iStock/AlexLMX

Сегодня, 28 февраля, состоится парад планет из семи небесных тел. Жители московского региона смогут стать свидетелями этого явления.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в беседе с «Радио 1» рассказал, что сегодня все планеты выстроятся в одну линию, и за этим можно наблюдать без телескопа и других специальных оборудований.

«Такой полный парад планет будет через 135 лет, то есть мы с вами вряд ли его увидим. Так не каждому поколению может повести. Это очень Взаимные положения планет позволяют проще выполнять так называемые гравитационные маневры», — сказал эксперт.

Также он добавил, что в апреле на небосклоне можно будет наблюдать неполные парады — из четырех планет.

Читайте также:

Учёный Богачёв раскрыл, чем опасна начавшаяся на Земле магнитная буря

«Атмосфера опухает»: Ученый рассказал, к чему могут привести вспышки на Солнце

«Покрылось чёрным»: Ученый объяснил мощную тёмную вспышку на Солнце
#учёный
#солнце
#эксперт
#парад
#планета
#небо
#астрономия
Следите за нашими новостями
в удобном формате