Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Подмосковье признали самым перспективным регионом России для трудоустройства

Подмосковье признали самым перспективным регионом России для трудоустройства

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Московская область названа самым перспективным российским регионом для трудоустройства в 2024 году. Рейтинг составили аналитики сервиса «Авито Работа».
«По итогам года Подмосковье возглавила топ наиболее перспективных регионов для трудоустройства. Помимо высоких зарплатных предложений регион характеризует прожиточный минимум ниже столичного уровня. Первый показатель в среднем – 97 988 рублей при графике «полный день», второй – 19 302 рубля. В Подмосковье соискателям доступно множество вакансий, а их активность не покрывает потребность бизнеса», – отмечают авторы исследования, которое приводит РИА Новости.
На втором месте в рейтинге разместилась Калужская область, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 рубля в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 рубля. Третьим идёт Татарстан, где работодатели в 2024 году предлагали кандидатам 80 460 рублей при прожиточном минимуме в 15 073 рубля.

Топ-5 регионов с самыми привлекательными условиями трудоустройства дополнили Липецкая и Владимирская области.

Читайте также:

В Домодедове откроют завод по производству стройматериалов из стали

В Подмосковье создадут новую ОЭЗ «Большой Серпухов»

Портативные ультразвуковые системы из Подмосковья вошли в реестр Минпромторга
#труд
#трудоустройство
#работа
#рейтинг
#подмосковье
#московская область
#экономика
Подмосковная конькобежка Аймалетдинова завоевала медаль V этапа Кубка России
17 февраля 2025, 10:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Серебряную медаль выиграла представительница Московской области Фаиля Аймалетдинова на пятом этапе Кубка России по конькобежному спорту (шорт-трек), сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Фаиля Аймалетдинова поднялась на вторую ступень пьедестала почёта по итогам забега на 1000 метров среди женщин. Её результат составил 1 минуту и 34,926 секунды. Золотую медаль в этой дисциплине выиграла представительница Челябинской области, а бронза досталась спортсменке из Свердловской области», — говорится в сообщении.
В областном Минспорта отметили, что пятый этап Кубка России по конькобежному спорту стал финальным в этом сезоне, и напомнили, что на предыдущем этапе Фаиля Аймалетдинова завоевала серебряную медаль в забеге на 1500 метров.

Читайте также:

Матч «Легенд хоккея» с любительской сборной Лобни завершился вничью

Участниками лыжных гонок на Кубок Легкова стали представители десяти регионов

Плющев: драки хоккеистов из США и Канады произошли из-за заявлений Трампа
#спорт
#минспорта мо
#кубок россии
#конькобежный спорт
#медаль
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв: в Подмосковье в ближайшее время заработают три новых ФОКа
17 февраля 2025, 10:24

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Власти Подмосковья продолжают делать спорт доступнее для жителей. Для этого строятся новые объекты и приводятся в порядок имеющиеся, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он поделился планами на текущий год.
Весной заработает ФОК с бассейном в Раменском. Там будут корты для занятий бадминтоном, медицинский блок и тренерские, конференц-зал. Территорию благоустроят, организуют зоны отдыха.
«Введём ещё два новых ФОКа. Один из них, с бассейном, заработает в Лобне. Там разместим раздевалки и душевые, спортивные и тренажерные залы, кафе, медблок. Будут парковка и зоны отдыха, детская площадка. ФОК с универсальным спортзалом появится в Бронницах. Там построим трибуны на 100 человек, залы силовой подготовки и для фитнеса, медблоки и буфет, организуем парковки», – написал губернатор в своём телеграм-канале.
Он добавил, что после реконструкции будут открыты Клинская школа олимпийского резерва, стадион «Спартак» в Луховицах и спортивный комплекс «Старт» в Реутове.

Ранее Воробьёв заявлял, что всего в Подмосковье в этом году введут в эксплуатацию 24 спортивных объекта.

Читайте также:

Матч «Легенд хоккея» с любительской сборной Лобни завершился вничью

Участниками лыжных гонок на Кубок Легкова стали представители десяти регионов

Двое подмосковных спортсменов стали лауреатами премии «Герои нашего времени»
#спорт
#минспорт мо
#андрей воробьёв
#губернатор
#подмосковье
#строительство
#капремонт
#капитальный ремонт
#фок
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Загруженность дорог Подмосковья утром 17 февраля составила четыре балла
17 февраля 2025, 10:24

Фото: ТГ-канал Андрея Воробьёва

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро понедельника, 17 февраля, оценивается на четыре балла по десятибалльной шкале, основные заторы отмечаются на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе при движении по направлению к Москве, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Пробки наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Боровское, Киевское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское, Осташковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.
Всего на подмосковных дорогах сегодня утром насчитали более 839 тысяч машин, что на полтора процента меньше, чем в среднем в прошлом месяце.

Читайте также:

На дорогах в семи округах Подмосковья удалили граффити и незаконную рекламу

В Подмосковье изъяли около 400 автомобилей нелегальных таксистов

Пассажиры ЦППК за год забыли в электричках около 1,2 тыс. вещей
#минтранс мо
#дороги
#пробки
#трафик движения
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Матч «Легенд хоккея» с любительской сборной Лобни завершился вничью
17 февраля 2025, 10:12

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В Лобне состоялась игра в рамках проекта «Выходи в двор»: команда «Легенды хоккея» встретилась со сборной местных жителей. Матч завершился со счётом 4:4, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
В составе команды «Легенды хоккея» на каток центрального парка культуры и отдыха «Лобня» вышли двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Виталий Прохоров, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев, вице-чемпион мира Александр Гуськов, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Соин и Сергей Коньков. В команде со звёздными хоккеистами сыграли также актёр сериала «Молодёжка» Артур Каспранов, участник группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

«Проект «Выходи во двор замечательный, он всем нравится. Мы посетили практически все округа Подмосковья. У нас появляется много новых друзей. Самое главное, что нам удаётся пропагандировать спорт, здоровый образ жизни и дарить всем хорошее настроение», —сказал Алексей Касатонов.
Отмечается, что проект «Выходи во двор» проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Читайте также:

Участниками лыжных гонок на Кубок Легкова стали представители десяти регионов

Плющев: драки хоккеистов из США и Канады произошли из-за заявлений Трампа

Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием по телефону
#спорт
#минспорта мо
#хоккей
#выходи во двор
#лобня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Готовность новой поликлиники в люберецком ЖК «Томилино Парк» превысила 30%
17 февраля 2025, 09:56

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Поликлинику для взрослых и детей, рассчитанную на 540 посещений в смену, строят на территории жилого комплекса «Томилино Парк» в округе Люберцы, в настоящее время строительная готовность объекта составила 31%, сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
«Строители завершили возведение монолитного каркаса и приступили к кладке стен и обустройству наружных инженерных сетей. Все работы идут в соответствии с графиком», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной поликлиники составит 6 тысяч метров. Блоки отделений для детей и взрослых будут изолированы друг от друга. В здании также предусмотрен встроенный пост скорой помощи на две бригады.

Помощь в поликлинике будут оказывать как врачи общей практики, так и узкопрофильные специалисты.

Читайте также:

В Домодедове откроют завод по производству стройматериалов из стали

Строители отчитались о ходе возведения ЖК «Квартал Светлый» в Балашихе

В Подольске стартует строительство школы на 1,1 тыс. мест
#минжилполитики мо
#строительство
#поликлиника
#люберцы
Следите за нашими новостями
в удобном формате