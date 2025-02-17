Подмосковье признали самым перспективным регионом России для трудоустройства

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Московская область названа самым перспективным российским регионом для трудоустройства в 2024 году. Рейтинг составили аналитики сервиса «Авито Работа».
«По итогам года Подмосковье возглавила топ наиболее перспективных регионов для трудоустройства. Помимо высоких зарплатных предложений регион характеризует прожиточный минимум ниже столичного уровня. Первый показатель в среднем – 97 988 рублей при графике «полный день», второй – 19 302 рубля. В Подмосковье соискателям доступно множество вакансий, а их активность не покрывает потребность бизнеса», – отмечают авторы исследования, которое приводит РИА Новости.На втором месте в рейтинге разместилась Калужская область, где средняя предлагаемая зарплата составила 82 852 рубля в месяц при прожиточном минимуме в 17 024 рубля. Третьим идёт Татарстан, где работодатели в 2024 году предлагали кандидатам 80 460 рублей при прожиточном минимуме в 15 073 рубля.
Топ-5 регионов с самыми привлекательными условиями трудоустройства дополнили Липецкая и Владимирская области.
Читайте также:
В Домодедове откроют завод по производству стройматериалов из стали
В Подмосковье создадут новую ОЭЗ «Большой Серпухов»
Портативные ультразвуковые системы из Подмосковья вошли в реестр Минпромторга
Лора Луганская