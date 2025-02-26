Мастер-классы «Каникулы в колледже» посетили более 2 тыс. школьников Подмосковья

Уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро среды, 26 февраля, составил четыре балла по десятибалльной шкале, заторы отмечаются при проезде по направлению к столице на одной федеральной трассе и четырнадцати шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.