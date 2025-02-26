Мастер-классы «Каникулы в колледже» посетили более 2 тыс. школьников Подмосковья

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Более 2 тысяч девятиклассников из подмосковных школ приняли участие в мастер-классах профориентационного проекта «Каникулы в колледже», который стартовал в четырёх подразделениях колледжа «Подмосковье», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В рамках проекта «Каникулы в колледже» на прошлой неделе для школьников из Клина, Химок и Лобни проводили мастер-классы по ремонту автомобилей, сестринскому делу, кулинарии и по многим другим специальностям», — говорится в сообщении.Помимо занятий, в проект вошли ознакомительные экскурсии: ребятам показали лаборатории и учебные аудитории, продемонстрировали работу учебного оборудования, а потом накормили обедом в студенческой столовой. Кроме того, ребята пообщались со студентами колледжа, которые рассказали им о специфике обучения и преимуществах той или иной профессии.
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