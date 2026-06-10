Юрист предупредил о схемах обмана школьников во время ЕГЭ

10 июня 2026, 08:20

Мошенники обещают школьникам решить ЕГЭ прямо во время экзамена

Фото: iStock/Ritthichai

Член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев рассказал, что мошенники обещают школьникам решить ЕГЭ в режиме реального времени и продают якобы настоящие варианты экзамена. Об этом пишет РИА Новости.