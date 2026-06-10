Юрист предупредил о схемах обмана школьников во время ЕГЭ
Член Омского отделения Ассоциации юристов России Дмитрий Голендяев рассказал, что мошенники обещают школьникам решить ЕГЭ в режиме реального времени и продают якобы настоящие варианты экзамена. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, перед испытанием в Telegram-каналах и на сайтах предлагают «слитые» задания ЕГЭ за 3–15 тысяч рублей. На деле это фальшивки или старые варианты прошлых лет. Ещё одна схема строится на обещании прислать ответы через мессенджер прямо во время экзамена. После предоплаты злоумышленники исчезают или отправляют неверные решения. Использование гаджетов на ЕГЭ ведёт к аннулированию результатов.
Кроме того, аферисты предлагают услуги «гарантированных» репетиторов-«инсайдеров». Они уверяют, что знают темы экзамена заранее и имеют связи в комиссии, а затем требуют завышенную плату за «особую подготовку».
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