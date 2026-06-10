Аналитик назвала слова, которые нельзя говорить мошенникам
Слова «да», «подтверждаю», «согласен» нельзя произносить при разговоре с мошенниками, так как их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.
Эксперт подчеркнула, что аферисты могут использовать синтезированную речь для создания целых фраз, таких как «да, я подтверждаю перевод». Шилина рекомендовала не говорить ничего лишнего и ограничиться одной фразой: «Я сейчас перезвоню сам». После этого следует немедленно завершить звонок, добавила она.
Ранее в МВД раскрыли несуществующие термины, которые зачастую используют злоумышленники. По данным ведомства, преступники говорят их, чтобы убедить граждан в законности своих требований и заставить жертв действовать без промедления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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