Аналитик назвала слова, которые нельзя говорить мошенникам

10 июня 2026, 08:25

Аналитик Шилина: мошенники могут использовать некоторые слова жертв для обмана

Фото: iStock/NanoStockk

Слова «да», «подтверждаю», «согласен» нельзя произносить при разговоре с мошенниками, так как их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций. Об этом сообщила в беседе с РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.