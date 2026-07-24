Россиянам назвали самые вредные макароны
Кандидат технических наук, заместитель директора Института Высшая школа индустрии гостеприимства Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров посоветовал сократить в рационе макароны из мягких сортов пшеницы. По его словам, они быстро усваиваются, слабо насыщают и могут способствовать набору веса при регулярном употреблении.
Специалист в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что изделия из мягкой пшеницы часто теряют форму во время варки. Причина кроется в недостаточной упругости теста: рожки или спагетти легко развариваются и становятся слишком мягкими.
Для пасты лучше выбирать продукцию из твердых сортов пшеницы, считает Быстров. В таком тесте больше клейковины, поэтому оно остается плотным и эластичным. Эти макароны проще приготовить до состояния аль денте — с легкой плотностью внутри. Эксперт добавил, что формат пасты не имеет решающего значения. Правильную степень готовности можно получить и у длинных спагетти, и у коротких перьев или рожков. Главное — состав продукта и соблюдение времени варки.
Макароны из твердых сортов пшеницы при умеренных порциях могут быть частью сбалансированного питания. Они содержат сложные углеводы, которые постепенно дают организму энергию, а также немного белка и клетчатки. Важно следить за размером порции: обычно достаточно 60–80 г сухих макарон на один прием пищи, в зависимости от уровня активности и остальных продуктов в рационе.
Чтобы блюдо было более полезным и сытным, сочетайте пасту с источником белка — курицей, рыбой, бобовыми или нежирным сыром — и большим количеством овощей. Лучше выбирать легкие соусы на основе томатов, овощей или небольшого количества оливкового масла, а не жирные сливочные добавки. Так макароны станут основой полноценного приема пищи без избытка калорий.
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