Россиянам назвали самые вредные макароны

24 июля 2026, 08:21

Эксперт Быстров призвал отказаться от макарон из мягкой пшеницы

Фото: iStock/Mariha-kitchen

Кандидат технических наук, заместитель директора Института Высшая школа индустрии гостеприимства Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров посоветовал сократить в рационе макароны из мягких сортов пшеницы. По его словам, они быстро усваиваются, слабо насыщают и могут способствовать набору веса при регулярном употреблении.