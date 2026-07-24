Синоптик предупредила москвичей о дожде
В пятницу, 24 июля, в Москве ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.
По ее словам, днем температура в российской столице поднимется до +23–25 градусов, а по области — до +20–25 градусов. Ночью столбик термометра опустится до +15–17 градусов в столице и до +12–17 градусов — в области, пояснила специалист.
Позднякова подчеркнула, что ветер придет с северо-запада, его скорость составит три–восемь метров в секунду. Атмосферное давление опустится до 744 миллиметров ртутного столба, что ниже нормального значения, заключила синоптик.
Ранее начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал, что жителей столичного региона ждёт погода немного прохладнее климатической нормы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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