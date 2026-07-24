Синоптик предупредила москвичей о дожде

24 июля 2026, 08:18

Синоптик Позднякова: Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 24 июля

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В пятницу, 24 июля, в Москве ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Об этом сообщила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, пишет РИА Новости.