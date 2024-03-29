Россиянам назвали самый эффективный метод самообороны

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko
Эксперт по безопасности, инструктор по выживанию Михаил Макеев заявил, что наиболее эффективным средством самообороны является перцовый баллончик.
«Самым эффективным средством самообороны является газовый перцовый баллончик. Я рекомендую его иметь и носить с собой каждому адекватному человеку. Это не только эффективное, но и самое безвредное средство для самозащиты в различных ситуациях. Он действует очень эффективно и моментально деморализует агрессивно настроенного оппонента», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Макеев.
При этом, по его словам, такое средство не приносит смертельного вреда.
«Я вела с собой какую-то девочку. Когда я выбежала, мы пошли на эскалатор, он ещё работал. И вышел стрелявший. Я поняла, что сейчас он будет опять стрелять по нам. И я присела и людям, которые были рядом, тоже сказала сесть», — поделилась в беседе с RT пришедшая в тот вечер на концерт София.
Ранее председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг (АИДТ) Михаил Ветров предложил учредить в России государственную награду для несовершеннолетних за проявленный героизм в чрезвычайных ситуациях.
Читайте также:
Глава АИДТ Ветров призвал учредить награду за героизм для несовершеннолетних
Стало известно, что усугубило трагедию в «Крокусе»
Стало известно о втором подростке, спасшем людей в «Крокусе»
Мелисса Тимофеева