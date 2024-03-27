Стало известно, что усугубило трагедию в «Крокусе»

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Специалисты высказали предположение, что жертв теракта в «Крокус Сити Холле» могло быть меньше, а ситуацию усугубили горючие материалы, использованные при строительстве здания.
Как передают «Аргументы недели» со ссылкой на одного из экспертов, гибель людей из-за возгорания могла бы быть предотвращена, если бы при строительстве использовались соответствующие современным стандартам строительства и безопасности материалы.
До этого стало известно, что 17-летний официант Бунафшох Эркинов один остался с раненым во время теракта в «Крокусе» и дождался скорой помощи, чем спас ему жизнь.
Ранее спасавший людей в «Крокус Сити Холле» врач-анестезист Вячеслав Сахаров поделился тем, как проходила работа медицинского персонала в тот вечер.
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До этого стало известно, что 17-летний официант Бунафшох Эркинов один остался с раненым во время теракта в «Крокусе» и дождался скорой помощи, чем спас ему жизнь.
«Он попросил воды, менеджер дал ему стакан. Потом меня позвал менеджер и сказал, что у человека есть рана. Я и ещё один сотрудник забинтовали её, посадили мужчину на стул. Он потом сказал, что уже не может сидеть, и мы его положили. Человек потерял много крови», — приводит RT комментарий Эркинова.
Ранее спасавший людей в «Крокус Сити Холле» врач-анестезист Вячеслав Сахаров поделился тем, как проходила работа медицинского персонала в тот вечер.
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Мелисса Тимофеева