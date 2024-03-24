Стало известно о втором подростке, спасшем людей в «Крокусе»

Фото: пресс-служба Московской области
Ученик красногорской школы №19 Артём Донсков, подрабатывавший в «Крокус Сити Холле» гардеробщиком, рассказал, как помогал выводить людей из атакованного террористами здания. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В декабре Артёму исполнилось 14 лет, и он сразу же устроился работать гардеробщиком в концертный зал. Он рассказал, что всё это время копил деньги на новый компьютер и подарок для мамы.
Когда начался теракт парень находился рядом с выходом, но, рискуя своей жизнью, побежал вглубь здания к толпе, чтобы направить её в сторону служебного выхода.
Он действовал вместе с 15-летним Исламом Халиловым. Они провели толпу в узкий коридор в сторону Экспо, а затем вывели на улицу через служебное помещение.
Донсков рассказал, что не успевал записывать происходящее на телефон, поскольку был озабочен спасением посетителей.
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Когда начался теракт парень находился рядом с выходом, но, рискуя своей жизнью, побежал вглубь здания к толпе, чтобы направить её в сторону служебного выхода.
Донсков рассказал, что не успевал записывать происходящее на телефон, поскольку был озабочен спасением посетителей.
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Анастасия Чинкова