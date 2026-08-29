Россиян предупредили о появляющихся за несколько дней до инфаркта тревожных сигналах
Кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Слизова рассказала, что инфаркт миокарда редко развивается абсолютно внезапно. Об этом пишет «Лента.ру».
Эксперт указала на внезапное снижение выносливости как на один из признаков приближающегося инфаркта. Она отметила, что если человек, который раньше без труда проходил несколько километров, начинает чувствовать одышку, слабость или дискомфорт в груди даже после короткой прогулки, это повод обратиться к специалисту.
За несколько дней до инфаркта часто возникают необычная усталость, чувство общей разбитости и снижение работоспособности. Слизова подчеркнула, что эти симптомы особенно часто встречаются у женщин и пожилых людей. Она добавила, что о возможных проблемах могут свидетельствовать приступы одышки без явной причины, учащённое сердцебиение, нарушения сердечного ритма, холодный липкий пот, внезапная слабость и головокружение.
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