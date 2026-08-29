Россиян предупредили о появляющихся за несколько дней до инфаркта тревожных сигналах

29 августа 2026, 13:30

Врач Слизова: Внезапное снижение переносимости нагрузок — признак инфаркта

Фото: iStock/dragana991

Кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Слизова рассказала, что инфаркт миокарда редко развивается абсолютно внезапно. Об этом пишет «Лента.ру».