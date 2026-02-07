Россиянам назвали самую модную верхнюю одежду на весну
Стилист Рогов: Самой актуальной верхней одеждой станут плащи и тренчи весной
Российский стилист Александр Рогов назвал самую модную верхнюю одежду на весну. Об этом он сообщил в своем блоге.
В следующем сезоне будут популярны плащи, тренчи, куртки и бушлаты с заниженной линией талии. Этот силуэт может визуально укорачивать ноги и удлинять торс, поэтому его стоит выбирать тем, кто умеет правильно работать с пропорциями, отметил эксперт.
Рогов также дал несколько советов по стилизации этих вещей. Он рекомендовал сочетать их с узкими юбками и длинными платьями, а также с джинсами скинни, легинсами или капри.
