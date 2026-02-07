На приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной подали жалобу
В Московский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.
Согласно материалу, о жалобе стало известно 6 февраля 2026 года. Иные подробности пока не приводятся.
Напомним, что Балашихинский городской суд в ноябре 2025 года признал виновными четырёх фигурантов дела. Самое серьезное наказание (семь лет лишения свободы) получила курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у Долиной. Преступнице также назначили штраф в один миллион рублей.
Других обвиняемых — Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев — приговорили к четырем и семи годам колонии со штрафом 900 тыс. рублей каждый. По уточненной информации от ФСИН РФ, Леонтьев принял участие в мошеннической схеме вскоре после освобождения из колонии в Марий Эл, где отбывал наказание по предыдущему делу.