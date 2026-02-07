На приговор по делу о мошенничестве с квартирой Долиной подали жалобу

07 февраля 2026, 06:05

В Московский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор по делу Долиной

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

В Московский областной суд поступила апелляционная жалоба на приговор по делу о мошенничестве с квартирой певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе суда.





Согласно материалу, о жалобе стало известно 6 февраля 2026 года. Иные подробности пока не приводятся.



Напомним, что Балашихинский городской суд в ноябре 2025 года признал виновными четырёх фигурантов дела. Самое серьезное наказание (семь лет лишения свободы) получила курьер Анжела Цырульникова, забравшая деньги у Долиной. Преступнице также назначили штраф в один миллион рублей.



