Россиянам назвали самую распространённую схему мошенников под видом знакомств
Мошенники, которые обманывают россиян с помощью «романтических» онлайн-афер, чаще всего выманивают деньги у своих жертв через схему фальшивых свиданий (FakeDate). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на компанию F6.
Злоумышленники регистрируются на сайтах знакомств, быстро предлагают сходить на мероприятие (театр, квест, цирк или даже тир) и присылают ссылку на оплату билета. Якобы действовать необходимо быстро, потому что одно место «уже куплено», и рядом есть свободное, но его могут занять. На самом деле ссылка ведёт на фишинговый сайт, а деньги уходят мошенникам. Схема почти не меняется годами, но преступники добавляют новые варианты досуга, часто подстраиваясь под вкусы и ожидания жертвы.
По данным F6, за первые три месяца 2026 года пять группировок, работающих по схеме FakeDate, похитили у россиян 94 миллиона рублей. Средняя сумма списания с одной жертвы составила 6,3 тысячи рублей. Аналитики отмечают, что мошенники активно используют искусственный интеллект для генерации фото и текстов.
Россиянам посоветовали никогда не переходить по ссылкам от незнакомцев и проверять домены. Покупать билеты следует только на официальных ресурсах или в проверенных приложениях.
