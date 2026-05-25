Солист группы «Корни» рассказал о своей любви к Майклу Джексону
Александр Бердников признался, что стал артистом благодаря Майклу Джексону
Александр Бердников признался, что именно Майкл Джексон вдохновил его связать жизнь с музыкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Солист группы «Корни» рассказал о любви к артисту на премьере фильма «Майкл».
«Майкл Джексон — мой самый любимый артист на протяжении всей моей жизни. Именно из-за него стал артистом. Я всё время о нём думаю и стараюсь быть примерно как он», — поделился певец.Также Александр Бердников вспомнил, как в 1997 году побывал на концерте кумира.
«Я был на его концерте в 1997 году, это было потрясающе, нереально! Я ждал его и, когда он вышел, я сорвал голос», — рассказал артист.Остальные участники группы «Корни» поддержали коллегу и отметили, что такие исполнители, как Майкл Джексон, появляются «раз в сто лет». Кроме того, музыканты признались, что тоже хотели бы увидеть художественный фильм о своей группе.