Солист группы «Корни» рассказал о своей любви к Майклу Джексону

25 мая 2026, 23:01

Александр Бердников признался, что стал артистом благодаря Майклу Джексону

Александр Бердников (Фото: Instagram* / @sashaberdnikov)

Александр Бердников признался, что именно Майкл Джексон вдохновил его связать жизнь с музыкой. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».





Солист группы «Корни» рассказал о любви к артисту на премьере фильма «Майкл».





«Майкл Джексон — мой самый любимый артист на протяжении всей моей жизни. Именно из-за него стал артистом. Я всё время о нём думаю и стараюсь быть примерно как он», — поделился певец.

«Я был на его концерте в 1997 году, это было потрясающе, нереально! Я ждал его и, когда он вышел, я сорвал голос», — рассказал артист.