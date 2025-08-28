Жителям Подмосковья перечислили сценарии втягивания в мошеннические схемы
Современные мошенники используют креативные сценарии, чтобы втянуть потенциальную жертву в свои схемы. В пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области перечислили самые распространённые.
«Один из сценариев – лёгкий заработок для молодёжи Аферисты предлагают оформить карту и передать данные о ней третьим лицам. Помимо этого, налаживая доверительные отношения через интернет, жулики часто просят под безобидным предлогом «одолжить карту» или перевести деньги. Ещё один предлог для мошенничества – благотворительность. Жертву просят забирать или переводить деньги для пенсионеров, которым трудно дойти до банкомата», – рассказали в ГУРБ.Иногда мошенник притворяется следователем или полицейским и просит помочь в «поимке преступников», получить на свою карту или забрать физически «украденные деньги» и передать их «следователям». Часто жертвам также предлагают «работу» в обменных пунктах криптовалют, на самом деле – обналичить и вывести деньги, тем самым став соучастником преступления.
Другая схема обмана – лотереи и инвестиции. Преступники предлагают переводить «призовые» или «доходы инвесторов» на карту дроппера с последующей отправкой другим лицам.
Помимо этого, мошенники могут предложить помочь вывести «заблокированные за рубежом активы», получив перевод от «иностранного партнёра» и переслав деньги на так называемый «безопасный счёт». Наконец, ещё одна популярная мошенническая схема – ошибочный перевод.
«На вашу карту вдруг поступила неожиданная сумма денег. «Отправитель» может попросить вернуть её на другие реквизиты, втянув вас в преступную схему», – заключили в пресс-службе.Там призвали не забывать, что дропперы являются полноценными соучастниками преступлений. Поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться провокациям и уловкам мошенников.