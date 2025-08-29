Похищавшим деньги у клиентов баров мошенникам вынесен приговор

29 августа 2025, 15:09

Куйбышевский суд Петербурга огласил приговор похищавшим деньги у клиентов баров

Фото: istockphoto/AMilkin

Куйбышевский суд Санкт‑Петербурга вынес приговор участникам группы более чем из 20 человек, которые заманивали в подконтрольные им бары состоятельных мужчин и обманным путём похищали у них крупные суммы, сообщает объединённая пресс‑служба судов города, пишет ТАСС.