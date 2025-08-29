Похищавшим деньги у клиентов баров мошенникам вынесен приговор
Куйбышевский суд Санкт‑Петербурга вынес приговор участникам группы более чем из 20 человек, которые заманивали в подконтрольные им бары состоятельных мужчин и обманным путём похищали у них крупные суммы, сообщает объединённая пресс‑служба судов города, пишет ТАСС.
К реальному лишению свободы суд приговорил только троих: Дмитрия Куценко и Николая Абросимова — к шести годам колонии общего режима с штрафом в 400 тыс. рублей каждому, Анну Мясникову — к пяти годам колонии общего режима. Остальные обвиняемые получили условные сроки от 2,5 до 5 лет. По исковым требованиям потерпевших с фигурантов взыскано в общей сложности 9 823 870 рублей, говорится в сообщении. При этом всех подсудимых суд не стал обвинять по статьям о создании и участии в преступном сообществе (ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ) из‑за отсутствия состава преступления. Фигурантка Виктория Прус оправдана по одному из двух эпизодов мошенничества в связи с непричастностью.
По версии следствия, в августе 2021 года Куценко и Абросимов создали группу с целью извлечения дохода мошенническим путём под прикрытием услуг развлекательных заведений. Для этого оформили ряд юридических лиц и под их вывесками открыли пять баров: «Вайт Поинт», «Ноир», «Вайс Сити», «РС20» и «Провокатор». Группа действовала по «подразделениям»: одни участницы выступали в роли промо‑моделей и привлекали в бары потенциальных жертв — мужчин, чей внешний вид и поведение указывали на высокий достаток. Администраторы, бармены, официанты и хостес, не применяя насилия, удерживали посетителей в заведениях, доводили их до сильного опьянения, а затем сообщали о якобы совершённых заказах дорогих напитков и услуг, которых клиенты не заказывали. После этого в терминалах для безналичной оплаты вносились завышенные суммы, которые оплачивались с банковских карт потерпевших. По данным следствия, с 9 сентября 2021 года по 6 ноября 2022 года таким образом было похищено 13 991 236 рублей.
Куценко и Абросимова также признаны виновными в производстве и хранении с целью сбыта кустарной спиртосодержащей продукции, выдававшейся посетителям за дорогие напитки и не соответствовавшей требованиям безопасности. Ещё одна участница группы, Алина Кремницына, помимо мошенничества, признана виновной в краже 5 тыс. рублей из сумки одного из потерпевших.
