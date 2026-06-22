Россиянам назвали состав идеальной аптечки для поездки на дачу

22 июня 2026, 18:47

Гастроэнтеролог Сухарева посоветовала взять на дачу лоперамид от диареи

Фото: iStock/Kostikova

Гастроэнтеролог Ольга Сухарева в личном блоге сообщила, какие лекарства необходимо взять с собой на дачу.