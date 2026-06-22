Россиянам назвали состав идеальной аптечки для поездки на дачу
Гастроэнтеролог Ольга Сухарева в личном блоге сообщила, какие лекарства необходимо взять с собой на дачу.
Эксперт рекомендует взять с собой антисептические средства, такие как перекись водорода или хлоргексидин, две упаковки пластырей, спиртовые салфетки и бинт. Также стоит взять антигистаминные препараты второго или третьего поколения.
Кроме того, она советует иметь SPF-крем для защиты кожи от ультрафиолета и пантенол для лечения солнечных ожогов. На случай ОРВИ следует положить в аптечку градусник, ибупрофен, морскую соль для промывания носа и леденцы от боли в горле. Если есть склонность к запорам, то нужно взять форлакс, а при эпизодической диарее — лоперамид. Для лечения пищевых отравлений и кишечных инфекций используйте сорбенты, отмечает доктор.
Для защиты от насекомых Сухарева рекомендует положить в дачную аптечку репелленты. Места укусов следует обрабатывать циндолом, каламином или фенистил-гелем. Также стоит взять дименгидринат от укачивания и препараты от бессонницы, такие как мелатонин, а также лекарства, выписанные врачом, если имеются хронические заболевания.
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