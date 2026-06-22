Названы правила спасения от варикоза летом
Врач-флеболог, сосудистый хирург Дмитрий Некрасов раскрыл правила, которые помогут спастись от варикоза летом. Об этом пишет KP.RU.
Летом медик рекомендовал избегать перегрева и не находиться долго на солнце с 11:00 до 16:00. Также он посоветовал не принимать горячие ванны, отказаться от обертываний и ограничить посещение бани или сауны в жаркую погоду.
По словам Некрасова, в летнее время необходимо защищать кожу от солнечных лучей, следить за потреблением жидкости, носить свободную одежду из натуральных материалов и удобную обувь. Он отметил, что также следует избегать интенсивных физических нагрузок и контролировать уровень соли и алкоголя в рационе.
Для профилактики варикоза нужно включать в рацион фрукты и овощи, богатые калием: арбузы, абрикосы, бананы, картофель, помидоры, брокколи и свеклу. Кроме того, Некрасов рекомендовал перед сном принимать контрастный душ для улучшения кровообращения в ногах.
Читайте также: