Названы правила спасения от варикоза летом

22 июня 2026, 17:41

Флеболог Некрасов: Чтобы спастись от варикоза летом, нужно избегать горячих ванн

Фото: iStock/Azat_ajphotos

Врач-флеболог, сосудистый хирург Дмитрий Некрасов раскрыл правила, которые помогут спастись от варикоза летом. Об этом пишет KP.RU.