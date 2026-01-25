Скалолаз из США покорил 500-метровый небоскрёб на Тайване без страховки
Известный американский скалолаз Алекс Хоннольд забрался на крышу 508‑метрового небоскрёба «Тайбэй 101» без страховки. Об этом сообщило центральное новостное агентство Тайваня (CNA).
Экстремал начал подъём в 09:00 утра. Уже к 10:00 он преодолел 60 этажей, а спустя 43 минуты успешно достиг вершины небоскрёба.
Во время подъёма за скалолазом наблюдали многочисленные поклонники. Они расположились на смотровой площадке 89‑го этажа и поддерживали спортсмена, держа в руках таблички с ободряющими посланиями.
Небоскрёб «Тайбэй 101» — одно из самых высоких зданий в мире (508 метров, 101 этаж). До настоящего момента мало кто решался на восхождение по его отвесным стенам без специального страховочного оборудования.