Скалолаз из США покорил 500-метровый небоскрёб на Тайване без страховки

25 января 2026, 06:57

Фото: iStock/Sean3810

Известный американский скалолаз Алекс Хоннольд забрался на крышу 508‑метрового небоскрёба «Тайбэй 101» без страховки. Об этом сообщило центральное новостное агентство Тайваня (CNA).





Экстремал начал подъём в 09:00 утра. Уже к 10:00 он преодолел 60 этажей, а спустя 43 минуты успешно достиг вершины небоскрёба.

Во время подъёма за скалолазом наблюдали многочисленные поклонники. Они расположились на смотровой площадке 89‑го этажа и поддерживали спортсмена, держа в руках таблички с ободряющими посланиями.



Небоскрёб «Тайбэй 101» — одно из самых высоких зданий в мире (508 метров, 101 этаж). До настоящего момента мало кто решался на восхождение по его отвесным стенам без специального страховочного оборудования.