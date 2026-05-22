Россиянам назвали способ охладить квартиру без кондиционера

22 мая 2026, 18:56

Дизайнер Боровская: Нейтрально-белый свет в лампах создаст ощущение прохлады

Облегчить самочувствие в жару можно не только с помощью кондиционера, но и тонкостей обстановки. Как сменить интерьер, чтобы в квартире стало прохладнее, в эфире радиостанции Sputnik рассказала дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская.