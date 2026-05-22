Россиянам назвали способ охладить квартиру без кондиционера
Облегчить самочувствие в жару можно не только с помощью кондиционера, но и тонкостей обстановки. Как сменить интерьер, чтобы в квартире стало прохладнее, в эфире радиостанции Sputnik рассказала дизайнер интерьера и архитектор Мария Боровская.
Эксперт рекомендует ограничить проникновение солнечного света через окна. Для этого можно установить наружные маркизы или наклеить на стекла зеркальную термопленку, которая будет отражать лучи еще до того, как они попадут в помещение. Если фасад дома не подлежит изменениям, стоит приобрести плотные шторы с отражающей поверхностью.
По словам Боровской, стоит заменить обычные лампы накаливания на светодиодные. Лампы накаливания работают как небольшие обогреватели, повышая общую температуру в комнате. Обратите внимание на цвет света: нейтральный белый воспринимается как более прохладный, в то время как желтый свет усиливает ощущение жары.
Летом рекомендуется убрать из квартиры лишние текстильные изделия, такие как ковры и пледы. Замените тяжелые материалы на легкие, например, лен или хлопок, так как они быстрее охлаждаются и лучше впитывают влагу.
Кроме того, дизайнер предлагает оптимизировать циркуляцию воздуха в квартире. Проветривайте комнаты в те часы, когда на улице становится прохладнее. Обеспечьте прямой поток воздуха от окна до двери. Вентилятор рекомендуется включать, повесив рядом с ним влажную ткань. Также можно использовать комнатные растения, особенно широколистные, которые естественным образом увлажняют и охлаждают воздух.
