Россиянам назвали способ определить опасное для здоровья яйцо

17 августа 2026, 13:30

Повар Надь: Имеющие неприятный запах серы яйца могут быть опасны для здоровья

Фото: iStock/sergeyryzhov

Повар-кондитер Каталин Надь назвала способ определить яйцо, опасное для здоровья и не годящееся для приготовления. Об этом пишет издание Yahoo.