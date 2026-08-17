Россиянам назвали способ определить опасное для здоровья яйцо
Повар-кондитер Каталин Надь назвала способ определить яйцо, опасное для здоровья и не годящееся для приготовления. Об этом пишет издание Yahoo.
По словам Надь, испорченные яйца часто источают сильный запах, напоминающий серу. Он ощущается сразу и может появиться ещё до приготовления, отметила она. Специалист подчеркнула, что яйца с мутной скорлупой или имеющие розовый, зелёный или переливающийся блеск могут содержать бактерии, опасные для здоровья.
Однако тест на всплытие в воде, который используют некоторые хозяйки, не является надёжным показателем свежести яйца, обратила внимание Надь. Плавающие яйца можно употреблять в пищу, если на них нет признаков порчи, но следует быть осторожными с теми, у которых истёк срок годности или которые долго не хранились в холодильнике, добавила она.
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